JO și Mario Fresh colaborează pentru prima oară și cântă Vestirea nașterii Lui

JO și Mario Fresh au intrat deja în spiritul sărbătorilor și cântă împreună în premieră „Vestirea nașterii Lui”, o piesă sensibilă pe care cei doi artiști au pregătit-o pentru public.

comunicat de presa: Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar în case deja au început să răsune colindele care îți încălzesc inima an de an. Crăciunul este despre iubire, împlinire, fericire, dorință și cel mai important, despre familie, iar JO și Mario știu că această sărbătoare trebuie să ne unească și mai mult.

„Anul acesta a fost un an greu, cu multe provocări și multe încercări, așa că am simțit ca de acest Crăciun să cânt despre nașterea Domnului nostru, să ne bucurăm de această minunată sărbătoare și să ne amintim de sufletele noastre. La fel ca și Crăciunul trecut, Șerban Cazan a venit cu ideea, iar piesa a fost scrisă și produsă în studiourile HaHaHa Production. Eu și Mario ne dorim de foarte mult timp să facem o piesă împreună, ne cunoaștem de când eram foarte mici și suntem foarte buni prieteni. Mă bucur că primul single pe care îl cântăm împreună este o frumoasă melodie de Crăciun. Sunt sigură că vor urma și altele în această formulă", mărturisește JO.

„Vestirea nașterii Lui" este o piesă de suflet despre ce înseamnă de fapt Crăciunul, despre toată dragostea care de multe ori rămâne nespusă și despre dorința de a petrece cele mai frumoase clipe alături de cei dragi. Pentru JO, Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare pentru că în fiecare an artista petrece aceste momente alături de familie și cei dragi. „Crăciunul e sărbătoarea mea preferată. Mă bucur să pot oferi oamenilor puțină bucurie prin piesa asta, sper ca toți să simtă emoția pe care o simt eu când o cânt. Vă doresc multă liniște în suflete și un Crăciun de poveste alături de cei dragi!", adaugă artista.



„După un an atât de imprevizibil și greu, acum în apropierea Crăciunului, împreună cu JO am vrut să vă aducem un zâmbet mai larg pe chip și o speranță mai mare în suflet prin colindul «Vestirea nașterii Lui». Când mi s-a propus să cânt acest colind împreună cu JO am fost mai mult decât încântat, pentru că de mic am fost învățat că această sărbătoare este despre familie și armonie, iar JO este parte din familia mea spirituală. Ne cunoaștem de mai bine de 10 ani și am așteptat «piesa potrivită» pentru a face un duet. Acest colind a fost fix ce așteptam, este plin de sensibilitate și speranță, iar noi ne dorim ca mesajul din «Vestirea nașterii Lui» să ajungă la inimile voastre", spune Mario.