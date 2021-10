5 gustari bogate in magneziu care te ajuta sa adormi usor seara

Nu se intampla nimic rau daca iei o gustare mica inainte de culcare, cata vreme include carbohidrati sanatosi, grasimi si proteine. Adauga si un ingredient bogat in magneziu si te vei bucura de un somn odihnitor!

Se tot spune ca nu este indicat sa mananci chiar inainte de culcare. Dar stiai ca daca ramane fara resurse, creierul va declasa secretia de cortizol? Daca acest proces se petrece in toiul noptii, iti poate afecta calitatea somnului. „Nu trebuie sa te urci satul in pat, dar nici flamand”, arata psihologul Michael J. Breus, specialist in problemele somnului. Unul dintre cele mai bune moduri de a te bucura de o gustare sanatoasa seara, inainte de culcare, este sa consumi produse bogate in magneziu. Acest mineral este important pentru numeroase functii ale organismului, inclusiv pentru cea a somnului.

Expertul citat de Mind Body Green prezinta 5 surse de magneziu indicate inainte de culcare:

Sunt primele pe lista, intrucat au un continut ridicat nu doar de magneziu, ci si de potasiu. Ambele elemente ajuta la relaxare, exact ce-ti trebuie pentru o gustare inainte de a urca in pat.

