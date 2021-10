Vera lansează piesa emoționantă 'Apocaliptic', însoțită și de videoclip

Vera revine cu o nouă piesă, intitulată „Apocaliptic”, împreună cu videoclipul oficial.

comunicat de presa: După ce în martie artista compara relația de dragoste cu antiteza soare – lună, iar în iunie cântăreața a abordat subiectul dragostei dintr-un unghi diferit, mai precis aceasta dezbătea despre situatia de conflict interior între a termina relația sau a lupta pentru a o salva,

Vera reușește să găsească o nouă perspectivă când vine vorba despre o relație de iubire. Versurile piesei pop au fost scrise de Vera, aceasta compunând și linia melodică împreună cu Vlad Isac, colaboratorul său frecvent. Cel din urmă s-a ocupat și de producția piesei.

Piesa „Apocaliptic” poate fi considerată o declarație de iubire, acompaniată de note suave și îmbietoare de pian și vioară, care transpun perfect sentimentele redate în piesă. Mai mult, Vera întrerupe discursul muzical pentru un monolog încărcat de semnificații: „Știi că oamenii nu se întâlnesc întâmplător. Printre milioanele de inimi, te-am găsit pe tine. Și pentru prima oară în viață, nu mă mai tem de nimic...”.

Videoclipul, regizat de Victor Filipov și avându-l pe Mihail Pîslaru drept DOP, o surprinde pe Vera în prim-plan, cadrele cu artista alternând cu ipostazele în care este surprins un violonist cântând cu pasiune. Simplicitatea și culoarea roșie care predomină pe parcursul videoclipului evidențiază cum se poate descrie sentimentul de iubire adevărată: simplu, fără prea multe complicații, și plin de ardoare.

Referitor la piesă, Vera a declarat: „Apocaliptic - o piesă la care am lucrat alături de Vlad Isac este despre sensibilitate, iubire, și un tablou de emoții pe care fiecare are libera alegere sa îl picteze cum vrea… Punctul zero - Renaștere… Pasărea Pheonix, Dragoste necondiționată și multe alte sensuri ce așteaptă a fi descoperite… Videoclipul a fost filmat în Republica Moldova alături de băieții cu care am lucrat și la piesa <<Dulce sau Sărată>>”.

Vera este o artistă originară din Republica Moldova. Artista a studiat la Academia de Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Facultatea de Actorie, prima sa pasiune fiind actoria, însă, după ce a lucrat la radio timp de 3 ani, s-a decis să-și urmeze visul în industria muzicală. Aceasta a cucerit publicul după ce a participat la etapa națională Eurovision Song Contest 2018, X Factor România și Cântă cu mine, unde Vera a impresionat cu timbrul inedit și interpretările live de excepție. Vera a fost și prima artistă din Republica Moldova ce a concurat la Vocea Turciei.

Vizionare placuta