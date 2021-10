Din 23 octombrie Soarele intra in Scorpion. Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte

Pregatite pentru schimbari masive in Univers si, implicit, in vietile noastre? Din 23 octombrie Soarele paraseste zodia Balanta si intra in Scorpion.

Pe măsură ce ieșim din sezonul Balanței, o zodie echilibrată, care iubește pacea și liniștea, ne pregătim să intrăm în sezonul Scorpionului. Universul ne spune că a venit timpul să acceptăm energia incredibilă care însoțește această zodie:

Horoscop Berbec

In urmatoarele saptamani Universul te sfatuieste sa acorzi atentie intuitiei tale. Este posibil ca in ultima perioada sa fi facut cateva schimbari rapide care te-au pus pe un drum gresit. Acum astrele iti ofera posibilitatea de a face o noua serie de modificari astfel incat sa ajungi acolo unde iti doresti. Asculta-ti sufletul.

Horoscop Taur

Aceasta perioada va fi una destul de intensa pentru tine, draga mea nascuta in zodia Taur, si asta deoarece Venus, planeta care iti guverneaza semnul, care este in mod natural senzuala si intensa, acum se afla intr-un semn al Pamantului si te influenteaza foarte mult. Este posibil ca in urmatoarele saptamani sa simti o combinatie de intensitate emotionala asociata cu dorinta de a deveni serioasa in relatiile tale.

Horoscop Gemeni

Acum este momentul perfect pentru a face schimbari importante in ceea ce priveste viata sentimentala. In cazul in care exista deja cineva in viata ta la care incepi sa tii, vorbeste deschis despre ce simti pentru ca o astfel de conversatie te va ajuta sa duci relatia la urmatorul nivel. Daca esti singura, spre final de octombrie astrele iti pregatesc surprize frumoase.

Horoscop Rac

In urmatoarele saptamani intuitia ta este la cote maxime, iar creativitatea va zburda non stop. Aceasta este o perioada foarte buna pentru a iti indrepta atentia asupra proiectelor profesionale, a planurilor si visurilor pe care le ai. Ai incredere in tine si indrazneste sa iesi din zona de confort pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

