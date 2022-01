Pe 14 ianuarie Mercur intră în retrograd. Mantra zodiei tale pentru a trece cu bine peste primul hop din acest an

Universul ne spune că puterea este la noi. A venit momentul să reflectăm trecutul, să revizuim planurile și să gândim decizii pentru a depăși această perioadă ciudată. Ne concentrăm pe aspectele care implică obiectivele, direcțiile și responsabilitățile noastre.

Ziua de 14 ianuarie este una specială deoarece marchează primul Mercur Retrograd din 2022. În acest an Mercur în retrograd ne pregătește surprize interesante pentru că a ales să se întâmple de 4 ori.

Mercur retrograd începe în zodia Vărsător, însă încheie retrogradarea în zodia Capricorn. Așadar, acesta va fi în retrograd doar prin semnele pământului, ceea ce înseamnă că aceasta este o perioadă foarte bună pentru a încetini și noi. Nu trebuie să ne mai grăbim nicăieri, ci din contră - să învățăm să ne bucurăm de călătorie. Acum avem ocazia să facem un pas în spate și să îi permitem destinului să ne arate calea. Universul ne trimite vibrații puternice și ne încurajează la fiecare pas pe care îl facem.

foto NASA images, Shutterstock

Mercur retrograd: Iată care este mantra de care ai nevoie în funcție de zodia în care te-ai născut pentru a trece cu bine peste primul hop din acest an:

Horoscop Berbec

Mantra zodiei tale este: Îmi abandonez grijile Universului. Știu că el are grijă de mine. Știu că sunt acolo unde trebuie să fiu. Știu că această perioadă este una cu lecții importante. Știu că, în cele din urmă, totul va fi bine.

Horoscop Taur

Mantra zodiei tale este: Nu forțez lucrurile. Poate că nu este pentru mine... Dacă nu se deschide, atunci nu este ușa mea. Merg mai departe. Știu că întotdeauna vor exista și alte oportunități care mă așteaptă.

Horoscop Gemeni

Mantra zodiei tale este: Nu mai grăbesc nimic. Am încredere că Universul are un plan măreț pentru mine. Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că ziua de astăzi îmi va pune zâmbetul pe buze într-un fel sau altul.

Horoscop Rac

Mantra zodiei tale este: Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

Horoscop Leu

Mantra zodiei tale este: Știu că Universul are un plan bine stabilit pentru mine. Nu mai lupt împotriva lui, ci aleg să fac un pas în spate și să îi permit să mă îndrume în direcția pe care el o consideră potrivită pentru fericirea mea. Am încredere în divinitate și în viitorul meu.

Horoscop Fecioară

Mantra zodiei tale este: Îmi las sufletul să mă ghideze către liniște, către fericire, către visuri împlinite, către sufletul meu pereche și am încredere că știe drumul. Simt că sunt acolo unde trebuie să fiu. Am încredere în Univers că îmi pregătește un destin minunat.

Horoscop Balanță

Mantra zodiei tale este: Învăț să am grijă de mine. Este mai ușor să lucrez la problemele altor oameni decât să ai grijă de mine. Însă continuând să mă neglijez ajung să mă distanțez complet de mine și să nu mai știu care sunt lucrurile care mă fac fericită și nici care este drumul meu în viață.

