La ce trebuie să renunți în săptămâna 18-24 aprilie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 18-24 aprilie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune la ce trebuie să renunți în această săptămână pentru a fi fericită.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la reguli

Ai trait intreaga ta viata numai si numai dupa reguli. Ei bine, in aceasta saptamana, ar fi bine sa renunti la acestea pentru a putea sa faci schimbarile necesare si sa iti transformi viitorul. Puterea este in mainile tale, sa nu uiti niciodata asta.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa iti mai faci tot felul de scenarii

Viata ta este minunata, draga mea. De ce aduci nori gri deasupra capului tau cand ar trebui sa existe cer senin si soare puternic? Nu iti mai face scenarii urate, nu ai niciun motiv pentru care sa nu fii fericita.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la perfectionism

In aceasta saptamana Universul vrea sa renunti la dorinta de a controla totul. In aceasta viata nimeni si nimic nu este perfect. Asadar, de ce pierzi timp pretios alergand dupa ceva ce nu vei gasi niciodata. Bucura-te de momentul prezent asa cum este el - cu bune si cu rele.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la dorinta de a te intoarce in trecut

Esti inca vulnerabila si iti este greu sa accepti tot ce s-a intamplat. Insa iti vei face si mai mult rau daca vei alege sa te intorci in trecut, acolo unde ai suferit cel mai mult. Invata-ti lectia si mergi mai departe cu viata ta. Vindeca-te si incepe un nou capitol.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la frica de a gresi

Iti este atat de teama sa nu dai gres si sa nu ii dezamagesti pe oamenii din jurul tau incat alegi sa ramai in zona de confort si sa traiesti prea simplu pentru tine. Meriti mai mult, crede-ma. Asadar, invata sa iti dai seama cat de minunata esti si ai curajul de a lupta pentru ceea ce iti doresti.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la dorinta de a intelege aceasta viata complicata

Pierzi prea mult timp pretios concentrandu-te pe lucrurile nepotrivite. La ce te ajuta daca intelegi viata? Elibereaza-te de aceasta dorinta si bucura-te de momentul prezent si de tot ce se intampla in jurul tau.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la sentimentele negative din sufletul tau

Da, doare mai mult decat credeai tu... insa este important sa accepti tot ce simti astfel incat sa te poti elibera de aceasta durere si sa mergi mai departe cu viata ta. Nu ramane prinsa in sentimentele dificile pentru ca nu sunt ale tale.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti la incertitudine

Nimic nu va functiona in viata ta daca vei fi intotdeauna concentrata pe lucrurile care nu conteaza. Nu iti mai pune prea multe intrebari, incertitudinea si frica de schimbare te tin in loc si nu iti permti sa evoluezi. Ai incredere in tine si mergi mai departe.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa te mai temi pentru viitor

Nu mai trai gandindu-te la ce urmeaza sa se intample pentru ca pierzi prea multe lucruri minunate care sunt in momentul prezent. Bucura-te de ceea ce ai aici si acum, bucura-te de ceea ce esti, bucura-te de ceea ce simti.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti la toxicitate

Este momentul sa te eliberezi de energia negativa din jurul tau. Cum faci asta? Incepe prin a te indeparta de oamenii toxici care iti incarca sufletul de ganduri si emotii dificile. In inima ta trebuie sa existe liniste si puritate.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la visuri mai vechi

Ai crescut, ai evoluat, esti intr-un punct nou si diferit al vietii tale. Nu mai tine cu dintii de visurile din trecut pe care nu ti le-ai implinit si care nu se mai potrivesc cu momentul prezent. Renunta la ele astfel incat sa iti construisesti altele.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa te mai aglomerezi cu lucruri inutile

Esti mult prea prinsa cu lucruri inutile si nici nu iti dai seama cum trece viata pe langa tine. Profita de aceasta saptamana si incearca sa faci o curatenie generala pe toate planurile. Pastreeaza doar ce te face fericita si contribuie la cresterea si dezvoltarea ta.

foto main Anna Ismagilova, Shutterstock

Vizionare placuta