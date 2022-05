Cum iti dai seama ca ai un suflet batran? 8 semne la care nu te astepti

Atunci cand intalnesti un suflet batran, pur si simplu iti dai seama. Probabil pentru ca este destul de intelept, in ciuda varstei, este matur, bland, mereu calm si nu este interesat de lucrurile superficiale.

Potrivit consilierului intuitiv Randi Merzon, conceptul de suflet batran este inspirat de ideea ca trupul este un fel de vehicul care transporta sufletul, iar un suflet batran este “cineva care continua sa se reincarneze pentru a vindeca sau a finaliza acordurile karmice”. Sau, in functie de modul in care te raportezi la spiritualitate, sufletul batran este pur si simplu o persoana care a atins un nivel profund de intelepciune (la o varsta frageda).

In calitate de ghid spiritual si autoare a cartii Sacred Landscapes of the Soul, Karen Brailsford explica: “Cred ca exista o atemporalitate sau o eternitate la care avem acces cu totii – aceasta este intelepciune innascuta si adevarul de baza. Intr-un fel, s-ar putea spune ca suntem cu totii suflete batrane si e posibil ca in alte vieti sa exploram diferite aspecte ale acestui lucru”.

Cum iti dai seama ca ai un suflet batran? Iata 8 semne care indica asta:

AI UN MOD DE A GANDI PATRUNZATOR, CURIOS. Sufletele batrane prioritizeaza adevarul si intelepciunea. Ca atare, sunt mereu interesati de ce se intampla in lume si pe plan intern, “dar nu intr-un mod superficial”, noteaza Karen Brailsford.

