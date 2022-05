Pe 22 mai Mercur retrograd intra in Taur si ne da toate planurile peste cap. Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte 

Vrei sa afli care este sfatul pe care Universul il are pregatit pentru tine? Atunci citeste in continuare:

Ziua de 22 mai este una importanta in Cosmos: Mercur retrograd isi intoarce pasii catre Taur si conecteaza puterea mintii la energia inimii. Mercur a intrat in Taur pe 10 aprilie in acest an, iar acum revine pentru a ne oferi ocazia de a analiza tot ce ni s-a intamplat pana acum, de a ne invata lectiile si de a reevalua momentele dificile si problemele ascunse.

Cum acest tranzit incetineste procesul mental, Universul ne ofera posibilitatea de a interactiona cu cei din jurul nostru prin emotii si sentimente. De asemenea, acum avem ocazia sa lucram la imbunatatirea abilitatilor de luare a deciziilor.

Horoscop Berbec

Nu te teme de schimbari. Indrazneste sa faci ce iti doresti. Nu mai asculta de ce spun oamenii din jurul tau si lasa-te condusa de inima pentru ca ea stie cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita.

Horoscop Taur

Indeparteaza-te de tot ce s-a intamplat. Inchide definitiv usa trecutului si bucura-te de momentul prezent. Traieste pentru clipa de acum, zambeste, fii recunoscatoare pentru tot ce ai si iubeste locul in care te afli.

Horoscop Gemeni

Spune ce ai pe suflet. Nu te astepta ca oamenii din jurul tau sa stie ce gandesti si ce iti doresti de la relatia cu ei. Este momentul sa indraznesti sa vorbesti deschis despre ceea ce simti astfel incat legaturile dintre tine si cei la care tii sa fie unele sincere si mature.

Horoscop Rac

Nu te mai teme de schimbari. Esti acolo unde trebuie sa fii. Nu uita ca Universul are un plan maret pentru tine. Asculta ce are de spus si indrazneste sa te bucuri de aceasta calatorie pentru ca este una cu adevarat magica.

Horoscop Leu

Invata sa spui "Nu". Este momentul sa nu mai incerci sa multumesti alti oameni. Universul iti spune ca trebuie sa inveti sa te pui pe primul loc si sa faci ce simti ca este mai bine pentru tine fara sa iti mai pese de ce spun ceilalti.

Horoscop Fecioara

Detaseaza-te de probleme. Este momentul sa incerci sa iti eliberezi sufletul de tot ce a adunat in ultima perioada. Profita de aceste momente si indreapta-ti atentia asupra lucrurilor si activitatilor care te ajuta sa te relaxezi si sa te bucuri de timpul petrecut alaturi de tine.

Horoscop Balanta

Traieste pentru ziua de astazi. Esti mult prea concentrata pe ce s-a intamplat sau pe ce urmeaza sa se intample si ajungi sa ratezi ceea ce este cu adevarat important: momentul de acum, singurul in care poti fi fericita.

Horoscop Scorpion

Alege cu inima. Nu te mai lasa influentata de ce spun sau fac oamenii din jurul tau. Esti intr-o perioada in care iti poti schimba cursul vietii, asadar incearca sa iti asculti intuitia si sa alegi cu inima.

Horoscop Sagetator

Invata sa te bucuri de momentele linistite. Ai trecut prin nenumarate lucruri in ultima perioada iar acum, in sfarsit, se instaleaza linistea in viata ta. Incearca sa profiti de aceste clipe, sa te odihnesti si sa te bucuri de linistea din sufletul tau.

Horoscop Capricorn

Concentreaza-te mai mult asupra vietii sentimentale. In aceasta perioada trebuie sa fii mai atenta la relatia pe care o ai cu partenerul de cuplu. Lucrurile se schimba si este important ca tu sa iti dai seama ce iti doresti cu adevarat de la viitor.

Horoscop Varsator

Invata sa te bucuri de liniste. Cu tot ce se intampla in jurul tau, iti este foarte greu sa te deconectezi si sa te bucuri de clipe linistite. Chiar si asa, incearca sa iei o pauza de la tot si sa iti incarci bateriile; ai nevoie pentru urmatoarele saptamani.

Horoscop Pesti

Concentreaza-te pe ceea ce conteaza cu adevarat. In aceasta perioada Universul iti ofera posibilitatea sa iti dai seama ce conteaza cu adevarat pentru tine astfel incat sa te concentrezi pe acele lucruri. Nu tine cont de sfaturile celor din jur, priveste in sufletul tau si da-ti seama ce te face fericita.

