La ce trebuie să renunți în săptămâna 6-12 iunie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 6-12 iunie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune la ce trebuie să renunți în această săptămână pentru a fi fericită.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la planurile care nu mai dau roade

Este momentul sa faci un pas in spate si sa analizezi putin situatia in care te afli. Da-ti seama ce nu merge astfel incat sa poti face schimbarile necesare care sa te ajute sa mergi mai departe pe drumul tau. Renunta la planurile cu care nu ai niciun rezultat si nu te teme sa schimbi pagina.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa te mai concentrezi prea mult pe viitor

Esti atat de pierduta in detaliile viitorului incat sufletul tau este incarcat de stres, de griji si de visuri inca neimplinite. Incearca sa inveti sa traiesti in momentul prezent pentru ca aici si acum se intampla viata ta. Alege fericirea de azi in detrimentul celei de maine.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti sa mai controlezi viata altor oameni

Esti tot timpul dornica sa ajuti alti oameni; insa tu nu faci nimic altceva decat sa le controlezi viata si astfel nu le mai permiti sa traiasca cu adevarat si nici sa fie ei insisi. In aceasta saptamana incearca sa schimbi acest obicei - concentreaza-te mai mult pe tine.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la scuzele pe care ti le gasesti zi de zi

A venit momentul sa crezi in tine cu tot sufletul tau. Nu mai cauta scuze in momentele grele, ci da-ti voie sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Mergi mai departe si nu renunta pana cand nu ajungi acolo unde iti doresti.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la nevoia de a detine controlul

Esti tot mai atenta la fiecare detaliu si intotdeauna vrei sa detii controlul asupra vietii tale. Ei bine, in aceasta saptamana Universul vrea sa iti arate cat de frumos este sa faci un pas in spate si sa ii permiti destinului sa isi urmeze cursul normal.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la teama de a trai fara planuri

Iti faci atat de multe planuri incat uiti sa traiesti pentru momentul prezent. Te pierzi in detalii, in visuri neimplinite, in lucruri ce se pot intampla maine. In aceasta saptamana trebuie sa inveti sa traiesti pentru acum.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti sa te mai intereseze ce cred alti oameni despre tine

A venit momentul sa iti traiesti viata asa cum vrei tu - fara sa iti mai pese ce fac sau spun altii. In aceasta saptamana ia deciziile pe care tu le consideri potrivite si bucura-te de noul capitol al vietii tale.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti la trecut

Nu te mai concentra asupra lucrurilor intamplate deoarece pierzi mult din viata ta prezenta. Trecutul nu iti permite sa evoluezi si sa te bucuri de ceea ce ai in acest moment. Schimba-ti perceptia si concentreaza-te asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti la teama de a iesi din zona de confort

Stiai ca cea mai frumoasa viata este cea traita in afara zonei de confort? Asadar, ce mai astepti? Incearca sa iti invingi toate temerile care te tin in locul confortabil in care esti acum si permite-i sufletului tau sa traiasca cu adevarat.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa mai cauti iubirea in alti oameni

Una dintre cele mai mari greseli pe care le faci mai tot timpul este sa cauti iubire in oamenii din jurul tau. Invata sa gasesti aceasta dragoste in tine, in sufletul tau - pentru ca aceasta este cea mai frumoasa, cea mai pura si cea mai importanta.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la teama de a gresi in schimbari

Aceasta saptamana este una incarcata de lectii pentru tine; profita de oportunitatile aparute si nu te teme de greselile pe care le poti face pentru ca acestea sunt cele care te schimba, te transforma si te maturizeaza.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa te mai pui pe plan secund

In aceasta saptamana Universul vrea sa intelegi cat de important este sa crezi in tine, sa te pui pe primul loc si sa faci ce iti aduce fericirea adevarata. Este momentul sa scrii un nou capitol din cartea vietii tale.

foto main S. Splajn, Shutterstock

Vizionare placuta