Luna Plina de pe 13 iulie ne aliniaza cu Legea Divina. Invatam sa ne ascultam inima si sa ne facem sufletul fericit

Afla care este sfatul pe care Universul ti-l da in aceasta perioada in functie de zodia in care te-ai nascut.

13 Iulie este o zi minunata in Univers. La ora 21:37, pe cerul plin de culori intense ale apusului va rasari o luna plina minunata ce ne va oferi cele mai importante lectii de viata: este momentul sa ne iertam petnru orice regret, sa facem pace cu trecutul si sa ne bucuram de calatoria vietii noastre. Prezentul este cel care conteaza. Universul aprinde o lumina puternica in interiorul nostru si initiaza o descoperire emotionala si o cale mai simpla catre viitor. Afla care este sfatul pe care Universul ti-l da in aceasta perioada in functie de zodia in care te-ai nascut. Horoscop Berbec A venit momentul sa crezi in tine si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Da-ti seama ce vrei de la viata si indrazneste sa faci pasi catre a iti implini visurile. Horoscop Taur Pune pe primul loc ceea ce conteaza cu adevarat in viata. Acorda prioritate oamenilor speciali, visurilor tale si tuturor momentelor in care inima ti-e fericita. Horoscop Gemeni Nu te da batuta. Poate ca este greu in aceste momente, insa nu trebuie sa renunti la visurile tale. Mergi mai departe si munceste pentru ceea ce iti doresti. Horoscop Rac Inchide usa trecutului, arunca departe cheia si continua-ti drumul in viata. Ceea ce ti se intampla acum este cu adevarat special deoarece te ajuta sa cresti si sa iti dai seama cine esti cu adevarat. Horoscop Leu Invata sa apreciezi lucrurile marunte si frumoase. Pretuieste fiecare clipa si bucura-te de ceea ce traiesti in aceste momente. Prezentul este singurul care conteaza. Horoscop Fecioara Elibereaza-te de negativitate si invata sa privesti partea buna a lucrurilor. Maine va fi mai bine, trebuie doar sa ai rabdare. Horoscop Balanta Nu mai cauta fericirea in oamenii din jurul tau. Ea este chiar in sufletul tau - asadar, detaseaza-te de tot si de toti si incearca sa fii bine cu tine. Citeste si: Rolul și importanța acidului folic în preconcepție și sarcină Horoscop Scorpion Nu te lasa prada stresului si negativitatii. Bucura-te de lucrurile marunte si apreciaza tot ce ai frumos in prezentul tau. Numara-ti binecuvantarile pentru ca ele sunt cele mai importante. Horoscop Sagetator Nu lasa sa treaca aceasta perioada fara sa faci ceva frumos pentru tine. Bucura-ti inima si fa-ti fericit sufletul. Indreapta-ti atentia lucrurilor marunte. Horoscop Capricorn Traieste pentru acum. Traieste in prezent. Ziua de ieri s-a intamplat si nu ai certitudine cu privire la ce urmeaza sa se intample maine. Horoscop Varsator Nu mai permite oamenilor sa se joace cu tine. Invata sa iti asculti sufletul si sa faci ce iti dicteaza inima. Tu stii ce este cel mai bine pentru tine. Horoscop Pesti Alege sa aduci linistea in viata ta. Elibereaza-te de tot ce nu poti controla si permite-i calmului sa se instaureze din nou in sufletul tau. Vizionare placuta Kudika

11 Iulie 2022 Echipa Kudika