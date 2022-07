La ce trebuie să renunți în săptămâna 11-17 iulie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 11-17 iulie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa iti mai fie teama de necunoscut

Nu te mai speria de lucrurile necunoscute; invata sa le accepti pentru ca fac parte din transformarea ta. Ele vin in viata ta pentru a te invata lectii importante, pentru a te transforma si pentru a te ajuta sa devii cea mai buna versiune a ta.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti la nevoia de a detine controlul

Sa iti spun un secret: in momentul in care iti dai seama ca nu detii controlul asupra vietii tale incepi sa traiesti cu adevarat. Asadar, nu mai incerca sa fortezi ce nu poate fi fortat si bucura-te de aceasta calatorie a ta.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la negativitate

In aceasta perioada trebuie sa faci putina ordine in viata ta si poti incepe prin a iti elibera sufletul de toate emotiile negative care s-au strans in jurul lui. Nu ai nevoie de energii toxice in jurul tau, asa ca indeparteaza-te de ele.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti sa mai fii atat de critica cu tine insati

Fiecare greseala pe care o faci poate fi transformata intr-o lectie importanta care sa te ajute sa cresti in drumul tau catre succes. Invata sa nu te mai critici pentru momentele dificile, ci sa inveti sa te sustii neconditionat... si vei vedea cum lucrurile se vo schimba radical.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la nefericire

Viata pe care o traiesti este numai si numai a ta. Nu vei primi niciodata alta, insa pe aceasta o poti modela si transforma dupa bunul tau plac. Asadar, renunta la ce nu iti serveste astfel incat sa faci loc lucrurilor de care ai nevoie.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la rutina

Oportunitatile care apar in aceasta saptamana sunt cu adevarat speciale si iti pot transforma viata in cel mai frumos mod posibil. Asadar, renunta la rutina, iesi din zona de confort si accepta planul pe care Universul il are pregatit pentru tine.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti sa te mai intereseze ce spun altii despre tine

Nu traiesti in functie de ce spun sau fac alti oameni. Tu traiesti in functie de cum simti tu. Asadar, nu mai permite nimanui sa iti mai influenteze viata. Bucura-te de ceea ce ai si nu pleca urechea la barfe.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti la a da vina pe tine pentru ceea ce se intampla

Planul Universului este unul special pentru tine... si este facut de dinainte de a te naste. Asadar, accepta-l cu tot sufletul tau si invata din aceasta calatorie. Nu da vina pe tine pentru ce se intampla in acest moment.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa mai ceri sfaturi oamenilor din jur

Traieste asa cum iti doresti sa traiesti. Nu privi in stanga si in dreapta, nu cere sfaturi si nu te lasa influentata de nimeni. Aceasta este viata ta si tu singura stii de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa iti mai faci ganduri negre

Toate aceste scenarii cu privire la viitor sunt doar niste iluzii create de mintea ta. Ele nu exista cu adevarat - spune-ti acest lucru de fiecare data cand simti ca esti coplesita de gandurile tale. Invata sa vezi bucurie in viata ta si sa fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la nevoia de a avea intotdeauna dreptate

Prin acest obicei reusesti sa ii indepartezi pe oamenii din jurul tau de tine. Invata sa faci compromisuri, sa asculti ce au de spus si cei la care tii, sa le permiti sa isi spuna punctul de vedere (chiar si atunci cand nu esti de acord cu el).

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa iti mai cauti scuze

A venit momentul sa iti iei viata in maini si sa te apuci de treaba. Nu mai astepta sa cauti scuze pentru ca pierzi timp pretios pe care nu il vei mai recupera niciodata. Crede in tine cu tot sufletul tau si continua-ti drumul.

foto main luboffke, Shutterstock

Vizionare placuta