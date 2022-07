La ce trebuie să renunți în săptămâna 18-24 iulie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 18-24 iulie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa iti mai faci griji pentru viitor

Viata ta se intampla chiar in acest moment. Nu te mai concentra asupra trecutului pentru ca nu mai exista si nici nu iti mai face griji pentru viitor pentru ca nu stii ce iti poate aduce. Bucura-te de clipa prezenta pentru ca aici si acum este viata.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti la frica de schimbare

Aceasta perioada este una intensa pentru tine, cu multe schimbari neasteptate. Imbratiseaza noul capitol al vietii tale deoarece este unul cu adevarat special. Accepta ceea ce traiesti, adapteaza-te la modificarile aparute si mergi mai departe.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti sa mai simti invidie in inima ta

Nu mai privi in stanga si in drepta, nu te mai lasa atrasa de vietile altor oameni. Incearca sa te concentrezi doar asupra ta, asupra prezentului tau. Acesta este drumul tau, fa tot posibilul sa fie unul cu adevarat special. Totul tine doar de tine.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la sentimentele negative

In sufletul tau ar trebui sa existe numai ganduri bune, fericire si liniste. Nu te mai lasa influentata de ce se intampla in jurul tau. Nu mai permite gandurilor urate, energiei negative si anxietatii sa patrunda in inima ta si sa iti controleze viata.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti sa mai ceri sfaturi in stanga si in dreapta

A venit momentul sa iti demonstrezi de ce esti capabila. A venit momentul sa ai incredere in tine cu adevarat. In aceasta saptamana nu te mai lasa influentata de nimeni, alege cu inima si fa ce simti ca este mai bine pentru tine.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti la sentimentele dureroase din sufletul tau

Permite-i inimii tale sa se vindece. Permite-i sufletului tau sa regaseasca linistea. Permite-ti tie sa iti continui viata. Nu uita ca esti incredibil de puternica; mergi mai departe cu viata ta astfel incat sa poti depasi aceasta etapa si sa incepi un nou capitol.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la oamenii negativi

Nu te mai lasa influentata de nimeni. Nu mai permite oamenilor negativi sa iti schimbe viata si sa iti fure linistea si fericirea. Invata sa pastrezi distanta fata de ei si sa traiesti asa cum vrei tu sa traiesti.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti la trecut

Universul iti ofera posibilitatea sa iti vindeci sufletul in timp record. Asadar, traieste pentru tine, traieste pentru acum, traieste pentru fericirea ta. A venit momentul sa fii cu adevarat fericita.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti sa mai traiesti visurile altor oameni

Ai ajuns pe un drum care nu este al tau. In aceasta saptamana Universul iti permite sa faci un pas in spate, sa iti dai seama de greselile facute si sa iti schimbi planurile. Traieste pentru tine, nu pentru altii.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa mai ai incredere oarba in oameni

Oamenii gresesc - aceasta este regula. Accepta acest lucru pentru a iti putea continua viata si pentru a nu mai fi ranita. Coboara-ti asteptarile si incearca sa nu mai ai incredere oarba in nimeni niciodata.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la tot ce te leaga de trecut

Nu te lasa prinsa de trecut pentru ca nu traiesti cu adevarat. Totul este o iluzie, singurul moment care conteaza este cel de acum. Asadar, elibereaza-te de amintiri, de ganduri de oameni si permite-i inimii tale sa se vindece.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti la frica

Nu te mai speria de ce ar urma sa se intample. Invata sa ai incredere in tine si, cel mai important, sa crezi ca Universul are un plan frumos pentru tine. Accepta surprizele vietii pentru a putea trai cu adevarat.

foto main tany.pushkareva, Shutterstock

Vizionare placuta