De ce apar starile de nervi atunci cand ne este foame, potrivit specialistilor

Cu siguranta ai experimentat cel putin o data sentimentul de “lesin de foame”. S-a intamplat fie pentru ca ai avut prea multa treaba la locul de munca, fie pentru ca, atentie, ti-a fost mult prea greu sa te mai ridici din pat ca sa mananci.

Se intampla tuturor, insa problema devine serioasa atunci cand senzatia de foame afecteaza starea emotionala. Exista o reclama celebra, pe care cu siguranta ai retinut-o, cu replica: “You’re not you when you’re hungry/Nu esti tu atunci cand iti este foame”. Ei bine, se pare ca exista o explicatie stiintifica pentru legatura dintre emotiile negative si senzatia de foame. O arata un nou studiu publicat in jurnalul PLOS One.

METODA STUDIULUI. Acest studiu relativ mic (realizat initial pe un esantion de 121 de persoane si finalizat apoi, pe 64 de persoane) a cerut participantilor sa completeze un chestionar de 5 ori pe zi, timp de 21 de zile, evaluandu-si nivelul senzatiei de foame, al iritabilitatii si furiei. De asemenea, participantii au fost rugati sa ofere informatii despre starea lor emotionala, discutand despre placere si excitare (in sensul de cat de treji se simteau) in raport cu momentul in care fiecare persoana consumase ultima masa.

