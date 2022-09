3 mituri de self-help care te impiedica sa vezi progrese in viata ta si sa te vindeci

Conceptul de „self-help” a devenit destul de vag, dar un pic de fitness mental nu strica nimanui.

Sa te ajuti pe tine si sa ai o atitudine pozitiva nu inseamna ca trebuie sa te simti mereu fericita sau sa ignori trecutul, ci si sa constientizezi provocarile vietii in timp ce crezi in ceea ce e posibil, spune psihologul Sasha Heinz, experta in schimbare comportamentala si psihologie pozitiva. Ea a explicat pentru Mind Body Green ce este gresit de cele mai multe ori in conceptul de self-help despre care se vorbeste atat de mult in zilele noastre.

Mitul 1: Trebuie sa ai „doar vibratii bune”

„Oamenii cred ca dezvoltarea personala este usoara sau include doar vibratii bune. Complet fals”, a spus Heinz.

De fapt, o gandire eminamente pozitiva nu te va duce nicaieri. Sigur, e important sa crezi in tine cu tarie si sa cauti doar partea buna din oameni, insa Heinz spune ca si pesimismul joaca un rol. „Visezi frumos si apoi acest vis se face tandari cand dai de realitate. Poate ca tine de aptitudinile tale, de situatia actuala, de resurse sau orice altceva… Foloseste o gandire strategica si spune ‘Acestea sunt obstacolele. Cum o sa le depasesc?'”, a explicat experta.

