Cum sa te eliberezi de blocajele emotionale – 6 moduri de a-ti vindeca sufletul de emotiile negative

Simti ca esti intr-un impas in cariera, relatie sau oricare alt aspect al vietii tale? Afla cum sa iesi dintr-un blocaj.

Daca te afli in aceasta situatie, exista o intrebare cheie la care trebuie sa raspunzi sincer: „Pe ce m-am concentrat?” Raspunsul te-ar putea surprinde. De exemplu, daca intreaga ta atentie mentala si emotionala este asupra cat de prost stau lucrurile in viata ta, cel mai probabil vei perpetua acele lucruri negative.

Daca toata atentia ta se canalizeaza asupra faptului ca nu esti apreciata sau a modului in care ceilalti ti-au gresit, vei continua sa te afli in situatii similare. In loc sa te concentrezi asupra partii negative, incearca sa vezi numeroasele oportunitati pe care le ai pentru a te exprima si a te dezvolta.

Cum iesi dintr-un blocaj? Adevarul este ca exista numeroase oportunitati de a fi activa, a te distra, a-ti face prieteni, a incepe o noua cariera sau orice altceva iti doresti. In cele mai multe cazuri singura limita esti chiar tu. Dupa cum a spus Albert Einstein, suntem limitati numai de imaginatia noastra. Cat de deschisa esti fata de ceva nou? Care sunt lucrurile si situatiile pe care le accepti in viata ta? Pe ce anume iti canalizezi atentia?

