Două regine ale R&B și-au unit forțele săptămâna aceasta pentru un banger dedicat începuturilor.

comunicat de presa: Ciara face echipă cu Summer Walker pentru “Better Thangs”.



Cea mai recentă colaborare este un îndemn pentru a închide capitolele vechi și a începe altele noi. „Better Thangs” se mândrește cu producția de la Kevo, Deli Banger, Precision Productions și Theron Thomas. Producția energică întâlnește melodiile emoționale ale artistelor pentru un nou hit.

„Better Thangs” servește drept cea de-a doua lansare din acest an a lui Ciara, după „JUMP”, asistată de Coast Contra. Creșterea numărului de lansări este un semn important că continuarea ei pentru Beauty Marks din 2019 este pe cale să vadă lumina zilei.



Summer Walker încă se mândrește cu Still Over It din 2021. Cu toate acestea, ea a colaborat cu foarte mulți artiști în acest an. S-a alăturat lui The Weeknd în „Best Friends (Remix)” înainte de a face echipă cu Ari Lennox în „Queen Space”. De asemenea, a apărut alături de Kendrick Lamar și Ghostface Killah în „Purple Hearts”.

