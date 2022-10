Netflix lansează trailerul oficial pentru cel de-al cincilea sezon The Crown

comunicat de presa: The Crown va fi disponibil pe Netflix începând cu 9 noiembrie.

Trailerul oficial pentru cel de-a cincilea sezon al unuia dintre cele mai așteptate seriale Netflix, The Crown, a fost lansat astăzi. Acesta marchează și primul moment în care fanii descoperă distribuția nou-nouță ce interpretează personajele familiei regale pe care Peter Morgan le-a creat pentru prima dată în 2016.

Inspirată de evenimente reale, această dramatizare fictivă spune povestea reginei Elisabeta a II-a și evenimentele politice și personale care i-au modelat domnia. Odată cu un nou deceniu, Familia Regală este prezentată în momentul în care trece probabil prin cea mai mare provocare de până acum; este momentul în care publicul dezbate rolul acesteia în Marea Britanie din anii '90. În timp ce Regina Elisabeta a II-a (Imelda Staunton) se apropie de cea de-a 40-a aniversare a tronului, ea reflectă asupra unei domnii care a cuprins nouă prim-miniștri, dezvoltarea în masă a televiziunii și apusul Imperiului Britanic. Cu toate acestea, noi provocări apar la orizont. Prăbușirea Uniunii Sovietice și transferul de suveranitate din Hong Kong semnalează o schimbare seismică în ordinea internațională, prezentând atât obstacole, cât și oportunități. Între timp, problemele ajung și mai aproape de casă.

Prințul Charles (Dominic West) își presează mama pentru a-i permite să divorțeze de Diana (Elizabeth Debicki), prezentând o criză constituțională a monarhiei. Zvonurile circulă pe măsură ce soții trăiesc vieți din ce în ce mai separate și, pe măsură ce privirile mass-media se intensifică, Diana decide să preia controlul asupra propriei narațiuni, încălcând protocolul familiei pentru a publica o carte care subminează sprijinul public pentru Charles și dezvăluie unele slăbiciuni ale Casei Windsor. Tensiunile vor crește și mai mult pe măsură ce Mohamed Al Fayed (Salim Daw) intră în poveste. Mânat de dorința lui de a fi acceptat de cea mai importantă autoritate, el își valorifică bogăția și puterea pentru a încerca să câștige atât lui, cât și fiului său Dodi (Khalid Abdalla), un loc la masa regală.

Scris de Peter Morgan, cel de-al cincilea sezon din The Crown îi are în rolurile principale pe Imelda Staunton în rolul Reginei Elisabeta a II-a, Jonathan Pryce în rolul Ducele de Edinburgh, Lesley Manville în rolul Prințesei Margaret, Dominic West în rolul Prințului Charles, Elizabeth Debicki în rolul Prințesei Diana și Olivia Williams în rolul Camillei Parker Bowles. Jonny Lee Miller preia rolul lui John Major. De asemenea, sunt prezentate Claudia Harrison în rolul Prințesei Anne, Marcia Warren în rolul Reginei Mamă, James Murray în rolul Prințului Andrew și Sam Woolf în rolul Prințului Edward. În rolul tinerilor prinți vor fi Timothée Sambor și Senan West în rolul Prințului William și Teddy Hawley și Will Powell în rolul Prințului Harry. Prasanna Puwanarajah este Martin Bashir, Salim Daw este Mohamed Al Fayed, iar Khalid Abdalla este Dodi Fayed.

