Psihologii dezvaluie 8 secrete ale barbatilor pe care femeile nu le cunosc

Barbatii nu au nevoie de foarte multe pentru a fi fericiti cu adevarat

Femeile au secrete pe care partenerii lor le afla mai tarziu, in relatie... insa si barbatii au secrete. Ei pastreaza lucruri pentru ei insisi pentru ca le este teama sa isi arate vulnerabilitatea. La fel ca si noi, femeile, si ei se pot indragosti nebuneste, si ei pot suferi in iubire.

Un lucru este cert: cu totii ascundem lucruri la inceputul unei relatii si este posibil sa nu stim adevarul pana cand nu ne indragostim cu adevarat de cei cu care suntem.

Iata care sunt aceste secrete:

1. Un barbat prefera sa rezolve problemele fara sa discute despre sentimente

Barbatii nu sunt intotdeauna buni in identificarea sau discutarea sentimentelor. Ei prefera sa vina cu o solutie si sa rezolve problema fara sa se adanceasca in emotiile asociate problemei.

Atunci cand ajungi sa te indragostesti, incepi sa descoperi acest secret si sa faci o schimbare pozitiva: sa nu crezi ca el nu vorbeste despre sentimentele lui pentru ca nu ii pasa - ci pentru ca asa functioneaza creierul lui.

2. Barbatii nu reusesc sa citeasca bine oamenii

Femeile au abilitati sociale foarte bune, insa barbatii nu reusesc sa citeasca bine oamenii. Asadar, nu te astepta ca partenerul de cuplu sa stie ce iti doresti sau sa iti citeasca gandurile. Pentru a evita orice problema incearca sa fii sincera si transparenta cu el.

3. Barbatii uita detalii... si asta nu inseamna ca nu le pasa

Barbatii tind sa isi aminteasca lucruri diferit de cum isi amintesc femeile. Daca partenerul de cuplu a uitat, nu te gandi ca nu ii pasa de tine - el pur si simplu nu acorda importanta tuturor detaliilor

4. Barbatii nu vad corpul feminin asa cum il vedem noi, femeile

Insecuritatile tale ar putea fi frumoase pentru partenerul tau. El nu vede celulita ta, nici colaceii de pe burtica, nici soldurile care tie iti par mult prea mari. Nu ii pasa de defectele tale asa cum iti pasa tie.

5. Barbatilor le plac femeile care fac prima miscare

Societatea a pus o regula conform careia barbatii sunt cei care ar trebui sa faca prima miscare... insa ei nu sunt mari fani ai acestei reguli... si probabil ca nu vei afla acest lucru de la el pana cand nu isi va da seama ca il iubesti cu adevarat.

6. Barbatii nu vor sa ceara ajutorul

Barbatilor nu le place deloc sa ceara ajutorul (desi uneori chiar au nevoie). Ei sunt construiti sa fie puternici, independenti si capabili sa faca totul singuri. In momentul in care te vei indragosti cu adevarat, vei invata sa recunosti semnele ca are nevoie de ajutor (pentru ca el nu il va cere).

7. Barbatii nu stiu ce isi doresc femeile

Barbatii sunt intreaga lor viata confuzi cu privire la ceea ce isi doresc femeile. De aceea este important sa fii deschisa cu partenerul de cuplu si sa nu il mai lasi sa isi puna o mie de intrebari in capul lui... pentru ca niciodata nu va afla raspunsurile corecte.

8. Barbatii nu au nevoie de foarte multe pentru a fi fericiti cu adevarat

Femeile au tendinta de a exagera si de a isi doresti vieti perfecte. In schimb, barbatii sunt simpli si nu au nevoie de foarte multe lucruri pentru a fi fericiti cu adevarat.

foto main Davide Zanin Photography, Shutterstock

Vizionare placuta