La ce trebuie să renunți în săptămâna 7-13 noiembrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 7-13 noiembrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa te mai iei dupa alti oameni

Nu mai permite nimanui sa iti spuna cum sa iti dictezi viata. Nu mai lasa pe nimeni sa te influenteze in vreun fel. Alege pentru tine asa cum stii tu mai bine. Nu uita, inima ta stie de ce are nevoie pentru a fi fericita cu adevarat.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa mai pui munca pe primul loc

A venit momentul sa incerci sa iti gestionezi mai bine timpul. Viata nu este doar despre munca si iar munca. Invata sa ai mai multa grija de tine si sa alegi si fericirea. Care sunt lucrurile/activitatile care te bucura, te linistesc, te relaxeaza? Descopera-le si pune-le in practica.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la negativitate

Nu mai permite negativitatii sa iti inunde sufletul si sa iti taie aripile. Elibereaza-te de ea astfel incat sa vezi cat de frumoasa este viata si sa traiesti cu zambete pe buze si cu liniste in suflet. Aceasta saptamana va fi una speciala pentru tine daca vei reusi sa faci asta.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti sa iti mai pui o mie de intrebari cu privire la trecut

Ce s-a intamplat... s-a intamplat. Lucrurile nu mai pot fi schimbate sub nicio forma. Nu mai cauta nici raspunsuri pentru ca pierzi timp pretios. Accepta trecutul pentru a iti putea elibera cu adevarat sufletul si a te bucura de ceea ce traiesti aici si acum.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti sa le mai permiti altor oameni sa iti conduca viata

De tine depinde propria fericire. Asadar, incearca sa ai mai multa grija de tine si sa nu mai pui fraiele vietii tale in mainile altor oameni. Alege ce simti ca este mai bine pentru tine. Mergi pe drumul pe care tu vrei sa mergi.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa mai lupti pentru ceea ce nu este sortit sa fie al tau

Usile care nu se deschid nu sunt usile destinate tie. In momentul in care intelegi si accepti aceste lucruri, viata va deveni mult mai simpla si mai frumoasa. Fa un pas in spate si permite-i Universului sa iti arate ce planuri are pentru tine.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti sa mai pui alti oameni pe primul loc

A venit momentul sa fii egoista si sa ai mai multa grija de tine. A venit momentul sa te pui pe primul loc si sa alegi fericirea ta inainte de toate. Asadar, invata sa nu mai pui alti oameni pe primul loc si sa te alegi pe tine de fiecare data.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa mai ai asteptari de la alte persoane

Vrei sa nu mai fii ranita de oameni? Atunci invata sa nu mai ai asteptari de la nimeni. Traieste pentru tine, accepta calitatile si defectele celor din jur si nu iti mai face asteptari.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti la masti

Daca vrei sa construiesti relatii frumoase, sincere si mature cu oamenii din jurul tau, este momentul sa renunti la toate mastile pe care le pui pe fata pentru a te proteja si sa fii cu adevarat vulnerabila. Lucrurile se vor schimba radical daca vei face asta.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa mai lupti pentru visurile vechi

Te-ai schimbat. Viata ta s-a schimbat. Prezentul tau s-a schimbat. Esti o persoana complet diferita. Asadar, de ce mai tii cu dintii de visurile vechi care nici macar nu te-ar mai face fericita? Este momentul sa faci un pas in spate si sa iti analizezi viata.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti sa mai invinovatesti alte persoane pentru nefericirea ta

Esti nefericita si alegi sa dai vina pe alti oameni pentru viata pe care o traiesti aici si acum. Insa facand asta incerci sa te scuzi si sa nu iti asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri si propriile greseli. Ce a fost a fost. Invata din ce s-a intamplat, accepta ce ai trait si mergi mai departe cu viata ta.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti sa te pierzi in detalii

A venit momentul sa inveti sa vezi propria ta viata cu proprii tai ochi. Nu te mai pierde in detalii pentru ca asa nu vei mai putea sa fii niciodata fericita cu adevarat deoarece alergi dupa lucruri marunte care nici macar nu conteaza.

foto main Warm_Tail, Shutterstock

Vizionare placuta