Doamne, te rog ca in 2023 sa nu ma lasi sa ajung sa iubesc ceea ce nu imi este destinat mie

Nu vreau sa mai sufar. Nu vreau sa imi mai vad inima franta. Nu vreau sa imi mai simt sufletul ranit. Nu vreau sa ma mai entuziasmez pentru ca apoi sa adun de la pamant.

Doamne, te rog sa ai grija de sufletul meu in 2023. Te rog sa nu ma mai lasi sa ma atasez de ceea ce nu imi este destinat mie. Nu ma lasa sa ajung sa iubesc ceva sau pe cineva pe care tu planuiesti sa il iei de langa mine pentru ca nu vrei sa il lasi o vesnicie in viata mea.

Doamne, te rog sa ai grija de mine. Stiu ca ai un plan maret pentru mine, stiu ca nu mi-l poti spune pentru ca aceasta este viata... insa, te rog, sa faci ca lucrurile sa fie mai simple. Nu ma lasa sa lupt pentru ceva la care tu vrei ca eu sa renunt. Nu ma lasa sa imi pun inima pe masa in fata unei persoane pe care in scurt timp nu o voi mai vedea. Nu ma lasa sa doresc ceea ce nu voi avea niciodata. Nu ma lasa sa iubesc pe cineva care imi va frange inima.

Am suferit atat de mult si deja imi este teama sa ma mai indragostesc... asa ca te rog sa nu imi lasi gandurile sa zboare facandu-ma sa imi imaginez un scenariu care nu se va intampla in viata reala. Nu ii permite mintii mele sa ma minta si sa ma faca sa imi doresc lucruri de care nu am nevoie sau oameni care nu sunt potriviti pentru mine. Te rog, nu imi lasa inima sa sufere dupa oameni care au plecat sau care vor pleca.

Vreau sa o iau de la capat. Vreau sa pornesc pe un nou drum. Vreau sa am mai multa grija de mine, sa ma pun pe primul loc, sa petrec timp cu mine si sa imi dau seama cine sunt si ce imi doresc cu adevarat de la viata. Vreau sa ma vindec de toata durerea din trecut si sa scap de bagajele emotionale acumulate de-a lungul timpului. Vreau sa fiu complet pregatita pentru ca atunci cand imi voi intalni sufletul pereche sa fiu cea mai buna versiune a mea. Asadar, da-mi putere sa incep acest capitol frumos al vietii mele. Da-mi intelepciunea de care am nevoie pentru a imi da seama ca merit mult mai mult. Da-mi curajul de a intelege ca voi fi mai fericita in alta parte cu altcineva.

Ajuta-ma, te rog, sa nu ajung pe drumuri gresite. Ajuta-ma sa imi dau seama ca nu trebuie sa ii iubesc pe cei care vor pleca din viata mea. Nu ma lasa sa investesc timp in oameni pe care tu vrei sa ii scoti din viitorul meu. Nu ma lasa sa imi doresc ceea ce nu este al meu. Nu ma lasa sa visez la ceva ce nu imi este destinat.

