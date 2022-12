Cum gestionezi stresul sarbatorilor: goana dupa cadouri, pregatiri, tensiuni in familie

In anumite doze, stresul te poate mentine concentrata si extrem de bine pregatita. Pe termen lung, insa, stresul are consecinte dezastruoase asupra sanatatii fizice si mentale. Sarbatorile ar trebui sa fie momente de relaxare si de bucurie. Cu toate acestea, stresul isi face simtita prezenta la fiecare colt. Dar exista si vesti bune: stresul sarbatorilor poate fi gestionat. In acest articol vei invata cum.

Fie ca esti o fana infocata a Craciunului sau doar o persoana care se bucura de zilele libere, sarbatorile de iarna sunt incarcate de momente stresante. De cele mai multe ori, oamenii sunt atat de ocupati cu pregatirile incat uita sa se bucure cu adevarat de sarbatorirea Craciunului. Chiar si atunci cand ai lucrurile planificate cu lux de amanunte, stresul sarbatorilor isi poate face simtita prezenta in viata ta. Ce presupune stresul sarbatorilor Asemenea oricarui stres pe care il traiesti, stresul sarbatorilor este raspunsul mintii si corpului la responsabilitatile si cerintele apasatoare pe care le experimentezi. Cand activitatea ta se desfasoara sub factori constanti de stres (pregatiri de Craciun, tensiuni in familie, goana dupa cadouri, buget) creierul uman elibereaza in corp hormoni ai stresului, cum ar fi cortizolul si adrenalina. In consecinta, corpul tau se pregateste sa ia masuri. Muschii se incordeaza, ritmul cardiac creste, pupilele se dilata, palmele transpira. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

8 Decembrie 2022 Echipa Kudika