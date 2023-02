Cea mai frumoasa a vietii tale va fi cu un Berbec, un Leu sau un Sagetator 

Semnele de foc nu vor fi niciodata tacute cu privire la dragostea pe care o au pentru tine. Iti vor spune de fiecare data cand simt nevoia ca te iubesc, te vor include in planurile lor si nu te vor lasa niciodata sa te indoiesti de ceea ce simt pentru tine.

Astrologii au confirmat: cea mai buna relatia de iubire va fi un semn de foc. Berbecii, Leii si Sagetatorii sunt pasionati si iubesc viata. Ei stiu ce isi doresc si nu le este frica nici sa spuna si nici sa lupte pentru a isi implini visurile. Pe plan sentimental ei nu vor renunta niciodata la persoana potrivita - in momentul in care se indragostesc se dedica trup si sufletul partenerei si fac tot posibilul ca ea sa se simta iubita, rasfatata si apreciata. Nu se vor culca niciodata pe o ureche, ci din contra - vor lupta zi de zi, clipa de clipa entru a mentine vie flacara iubirii. Vor face tot ce le sta in putinta pentru a nu intra in rutina si vor cauta diverse moduri inedite de a isi surprinde dragostea vietii lor.

Cateva detalii despre barbatul nascut in zodia Berbec

Barbatul Berbec nu va fi niciodata tacut in ceea ce priveste viata sentimentala. In momentul in care iubeste spune tuturor oamenilor. Mai mult, aceste sentimente ale sale se pot vedea si cu ochiul liber deoarece se schimba si ajunge sa se dedice trup si suflet persoanei cu care este. In relatia de cuplu fiecare zi trebuie sa fie diferita.

Ii place aventura si distractia, asa ca intotdeauna improvizeaza si cauta diverse variante de surprize interesante si spontane. El planifica cele mai frumoase intalniri astfel incat rutina sa nu se instaleze niciodata in viata sentimentala.

Cateva detalii despre barbatul nascut in zodia Leu

Daca esti intr-o relatie cu un barbat Leu, atunci ramai acolo... pentru ca ceva mai frumos nu vei gasi niciodata. Leul este brutal de sincer; nu este genul de persoana care sa se ascunda dupa masti, sa nu spuna ce simte, sa nu isi arate sentimentele si emotiile. Pentru el onestitatea este cheia oricarei relatii (nu doar relatie de iubire).

Chiar si atunci cand conservatiile sunt dure si intense, el nu va evita sa spuna ceea ce este in sufletul sau. Nu va pastra niciodata secrete fata de tine si nu va juca jocuri. Nu se va ascunde in spatele minciunilor pentru ca stie ca o relatie nu se construieste asa. Conteaza pe el sa fie sincer si direct cu tine, sa spuna ce ii dicteaza inima si sa isi tina promisiunile facute fata de tine.

Cateva detalii despre barbatul nascut in zodia Sagetator

Barbatul Sagetator este un barbat direct, sincer si matur. El stie ce isi doreste de la viata si ia masuri pentru a isi implini visurile si a ajunge acolo unde isi doreste. Nu va ramane niciodata pasiv si nici nu va astepta sa ii cada din cer. Este un lider innascut si este obisnuit sa lupte pentru a trai asa cum isi doreste.

Pe plan sentimental este dedicat trup si suflet persoanei pe care o iubeste. Impartaseste cu aceasta gandurile si visurile sale si este intotdeauna bucuros sa o ajute atunci cand ea ii va cere ajutorul. Niciodata nu va interveni peste ea si nici nu va incerca sa ii spuna ce sa faca; va sta acolo, va sustine neconditionat iar, cand i se va cere ajutorul, va interveni cu drag. Isi doreste sa aiba alaturi o partenera cu care sa evolueze si sa se bucure de viata, de calatorie si de toate surprizele destinului. Are obiective mari si lupta pentru a le implini. De asemenea, este foarte direct - ceea ce vezi este ceea ce primesti. Nu are niciun interes in a se ascunde dupa masti sau a juca jocuri. Este suficient de increzator in el pentru a fi transparent cu privire la cine esti si ce isi doreste.

