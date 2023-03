Dupa 15 ani in care a stat in Capricorn, Pluto isi schimba semnul pentru o calatorie de inca 20 de ani. Tranzitul lui Pluto prin Varsator va dura peste 20 de ani, pana in 2044. Cosmosul isi canalizeaza toate energiile pentru aceasta perioada si ne sfatuieste sa profitam de ele deoarece vor fi mai puternice ca niciodata.

Eveniment important in Cosmos: Dupa 15 ani in care a stat in Capricorn, Pluto isi schimba semnul si aduce modificari majore in vietile noastre

Dupa 15 ani in care a stat in Capricorn, Pluto isi schimba semnul pentru o calatorie de inca 20 de ani. Tranzitul lui Pluto prin Varsator va dura peste 20 de ani, pana in 2044. Cosmosul isi canalizeaza toate energiile pentru aceasta perioada si ne sfatuieste sa profitam de ele deoarece vor fi mai puternice ca niciodata.

Ziua de 23 martie este una extrem de importanta in Cosmos. Pluto, planeta schimbarii si a transformarii alege sa isi schimbe semnul dupa o calatorie de 15 ani in Capricorn si imediat dupa echinoctiul de primavara, dupa intrarea Soarelui in Berbec si dupa prima luna noua a primaverii.

15 ani a stat Pluto in Capricorn, iar acum se pregateste de o noua calatorie interesanta pentru mai bine de 20 de ani (perioada 2023 - 2044).

Pluto este considerata planeta schimbarii si a transformarii, a mortii si a renasterii. In momentul in care isi schimba semnul, de la Capricorn la Varsator, Pluto activeaza o schimbare semnificativa a energiilor astrologice. Este pentru prima data din 2008 cand Pluto isi schimba semnele, moment ce marcheaza inceputul unei tranzitii de 20 de luni in Capricorn, unde intra definitiv mai tarziu, in noiembrie, pana in anul 2024.

Ce trebuie sa stim despre Pluto

In astrologie, Pluto este strans legat de moarte, renastere, transformare si mistere profunde ale vietii. Aceasta planeta simbolizeaza dorinta sufletului pentru putere si stapanire asupra sinelui, fiind de asemenea asociata si cu regenerarea si schimbarea. Se spune ca influenta sa atrage o perioada de curatare si reinnoire intensa.

Pluto este forta care darama structurile vechi si le reconstruieste intr-o forma mai evoluata, ajutand la crestere personala si la evolutie.

In momentul in care se afla in Varsator, Pluto forteaza colectivul sa isi confructe problemele bagate sub pres nu doar din relatiile sentimentele, ci din toate legaturile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru. Suntem pregatiti sa transformam sisteme si structurile invechite, sa renuntam la ce nu ne mai foloseste astfel incat sa facem loc noului in viata noastra. De asemenea, acum avem ocazia sa ne eliberam de modurile vechi de gandire si sa imbratisam solutii noi si inovatoare la toate problemele pe care le avem.

La nivel personal, acest tranzit poate pune accentul pe gasirea locului nostru in colectiv si utilizarea talentelor si abilitatilor noastre unice pentru a contribui pozitiv in societate. Poate fi nevoie sa renuntam la vechile credinte si idei, la tot ce nu ne mai serveste si sa imbratisam un nou mod de gandire, sa fim mai deschisi si sa acceptam schimbarea.

Pluto va tranzita Varsatorul pana in iunie 2023, dandu-ne o oarecare previzualizare a viitorului. Aceasta este o perioada intensa de transformare, asa ca ar fi bine sa ne concentram pe noi insine. Universul ne ofera posibilitatea de a ne elibera de vechile obiceiuri si tipare si de a imbratisa solutii noi si inovatoare pentru un viitor mai bun nu doar pentru noi, ca individuali, ci pentru toata omenirea.

foto main Vadim Sadovski, Shutterstock

Vizionare placuta