Eu merit iubire și nu voi mai accepta mai puțin decât ceea ce merit

Vine un moment în viața mea, dar și a ta, în care simțim nevoia de a fi cu adevărat iubite. Avem nevoie și merităm să fim iubite cu adevărat, indiferent de cât de multe dureri sufletești am trăit până în acest punct.

Timp de multă vreme, am trecut prin relații în care am acceptat mai puțin decât ceea ce meritam, oferindu-mi singurămomente de tristețe și dezamăgire. Dar acum, m-am hotărât să fac o schimbare și să-mi asum responsabilitatea pentru propria fericire.

Am învățat lecții importante de-a lungul timpului. Am trecut prin relații în care am fost neglijată, ignorată sau subestimată. Am fost pusă pe plan secundar și am sacrificat nevoile și dorințele mele pentru a-i satisface pe ceilalți. Dar toate aceste experiențe m-au făcut să realizez că eu merit mai mult. Merit să fiu apreciată, să fiu înțeleasă și să fiu iubită necondiționat.

Am învățat să-mi acord valoarea pe care o merit. Am învățat să-mi ascult intuiția și să nu ignor semnalele de alarmă care îmi spun că ceva nu este în regulă.

