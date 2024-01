3 BODY PROBLEM | Trailer oficial | Netflix

În spatele fiecărui plan există un creier. Trebuie doar să sapi.

comunicat de presa: 3 Body Problem va fi disponibil pe Netflix din 21 martie 2024.

Creatorii David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones), câștigători ai mai multor premii Emmy, și creatorul nominalizat la Emmy Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) prezintă 3 Body Problem (titlu localizat: Problema celor trei corpuri), o poveste captivantă, ce redefinește drama SF prin misterele sale multistratificate și miza enormă care transcende granițele genului. Bazat pe apreciata trilogie de succes internațional 3 Body Problem.

Distribuția și personajele principale:

Jess Hong este Jin Cheng. Membră a grupului Oxford Cinci. Fizician teoretician de geniu, cu o sete insațiabilă de răspunsuri la cele mai mari întrebări din Univers. Curiozitatea ar putea fi calitatea sa cea mai mare și, totodată, posibila cauză a decăderii sale.

Jovan Adepo este Saul Durand. Nu mai puțin talentat, dar mult mai puțin dedicat decât colegii săi, Saul este un asistent de cercetare în fizică care nu și-a atins potențialul maxim. Atunci când i se prezintă provocarea supremă, va reuși oare să se ridice la înălțime?

Eiza González este Auggie Salazar. Membră a grupului Oxford Cinci. O deschizătoare de drumuri în domeniul nanotehnologiei, Auggie se dedică rezolvării problemelor actuale, nu a celor teoretice din viitor. Puternică și vizionară, ea este o țintă evidentă pentru dușmanii umanității.

John Bradley este Jack Rooney. Un membru al grupului Oxford Cinci. Nepoliticos, vorbăreț și simpatic, Jack și-a folosit diploma de fizician pentru a dezvolta un imperiu al gustărilor de mai multe milioane de lire sterline.

Alex Sharp este Will Downing. Un membru al grupului Oxford Cinci. Profesor de fizică la clasa a șasea, Will primește o veste care îi schimbă viața și care îl obligă să își reconsidere locul în univers.

Zine Tseng este Ye Wenjie în tinerețe. Un geniu al astrofizicii, ea se simte singură în univers după ce a pierdut totul în timpul Revoluției Culturale Chineze. O decizie pe care a luat-o în anii ‘60 reverberează de-a lungul secolelor, posibil până la sfârșitul timpurilor.

Ben Schnetzer este tânărul Mike Evans. Un ecologist pasionat transformat în magnat miliardar al petrolului, care își folosește resursele pentru a contribui la o misiune aparte.

Liam Cunningham este Thomas Wade. Liderul carismatic al celei mai de elită organizații de spionaj din lume și strategul din spatele apărării planetare, Wade are cea mai bună viziune de ansamblu. Pentru el, oamenii sunt doar elemente de recuzită în jocul său, iar acțiunile sale îndrăznețe par să dea roade.

Marlo Kelly este Tatiana. Crescută încă de la naștere în organizația lui Mike Evans, Tatiana și-a dedicat viața întâmpinării extratereștrilor, prin orice mijloace posibile.

Sea Shimooka este Sophon. Un avatar din jocul de realitate virtuală.

Saamer Usmani este ​Raj Varma. Un ofițer de marină provenit dintr-o familie de militari, Raj este complet dedicat muncii sale. Relația cu prietena sa, Jin, riscă să devină o pierdere colaterală a misiunii sale.

Eve Ridley este Discipola. Un personaj de 9 ani pe care Jin îl întâlnește în jocul de realitate virtuală.

Despre 3 Body Problem:

O decizie crucială luată de o tânără femeie în China anilor ’60 reverberează în timp și spațiu până în prezent. Când legile naturii se dezlănțuie în mod inexplicabil sub ochii lor, un grup restrâns de oameni de știință străluciți își unește forțele cu un detectiv curajos pentru a înfrunta cea mai mare amenințare din istoria omenirii. Seria îi are în distribuție pe Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong și Jonathan Pryce.

David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones) și Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) sunt co-creatori, producătorii executivi și scenariști ai serialului. Bernadette Caulfield (Game of Thrones, The X-Files) este producătoare executivă. Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi), Ram Bergman și Nena Rodrigue sunt producători executivi din partea companiei T-Street. Lin Qi, regretatul fost președinte al The Three-Body Universe, și Zhao Jilong, directorul executiv al companiei The Three-Body Universe care deține drepturile asupra titlului, se numără, de asemenea, printre producătorii executivi. Și Plan B Entertainment, compania lui Brad Pitt, Dede Gardner și a lui Jeremy Kleiner (Okja, Moonlight) sunt producători executivi. Rosamund Pike și Robie Uniacke sunt producători executivi din partea companiei Primitive Streak. Derek Tsang și Andrew Stanton vor avea rolurile de regizori și co-producătorii executivi. Printre ceilalți regizori se numără Jeremy Podeswa și Minkie Spiro.

Vizionare placuta