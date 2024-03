Un actor din Supernatural, The Vampire Diaries și The Originals vine la Comic Con în București

Comic Con România revine cu o nouă ediție în perioada 19-21 aprilie la Romexpo în București. Timp de trei zile, Capitala se va transforma în tărâmul perfect, dedicat pasionaților de filme, seriale, jocuri, cosplay, benzi desenate și nu numai.

comunicat de presa: După ce actori de renume precum MyAnna Buring (The Witcher, The Twilight Saga), Adrian Rawlins (Harry Potter, Chernobyl), Alexander Vlahos (Outlander, Merlin), Andrew Horton (Jupiter's Legacy) şi Jacob Dudman (The Last Kingdom, Fate The Winx Saga) s-au alăturat deja line-up-ului evenimentului, este momentul pentru a anunța un nou nume care va face deliciul fanilor.

Este vorba despre Sebastian Roche, cunoscut pentru rolul îngerului Balthazar din serialul fenomen Supernatural sau pentru cel al lui Mikael din The Vampire Diaries, dar și din spin-off-ul The Originals.

Actorul revine în România, după ce anul trecut i-a încântat pe fani la ediția Comic Con de la Iași, din cadrul Digital Throne.

Sebastian Roche a reușit să întruchipeze numeroase personaje memorabile de-a lungul celor 37 ani de carieră. A făcut parte din distribuția producției lui Paolo Sorrentino, The Young Pope, unde l-a jucat pe cardinalul Michel Marivaux, a apărut in The Man in the High Castle (Martin Heusmann), Fringe sau Odyssey 5.

Filmografia lui Roche mai cuprinde şi roluri în producții precum Beowulf (unde a jucat alături de Angelina Jolie, Anthony Hopkins şi John Malkovich), Batwoman, Big Sky, 1923, Law & Order, Criminal Minds, General Hospital, The Mentalist, 24, The Unit, Charmed, CSI, Alias, Touching Evil, New York Undercover, Sex and the City, The Crossing, Happy Tears.

Actorul a interpretat un rol important în primul episod al antologiei horror, Cabinet of Curiosities, semnată Guillermo del Toro, care a avut premiera pe Netflix anul trecut.

Sebastian Roche va apărea într-o nouă producție, Queen of Tears, care va debuta pe Netflix pe 9 martie anul acesta, în rolul doctorului Braun.

Fanii se vor putea fotografia, lua autografe și discuta faţă în față cu Sebastian Roche la cea de-a noua ediţie Comic Con din aceasta primăvară.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

De-a lungul celor 11 ani, la Comic Con România, au participat numeroși actori cunoscuți de la Hollywood, dintre care îi amintim pe Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder, Harry Potter), Mark Shepard (Supernatural), Clive Standen (Vikings), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things), Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, La Casa de Papel, Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.

