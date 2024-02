S-a lansat trailerul oficial al Serialului SkyShowtime Original, The Tattooist of Auschwitz (Tatuatorul de la Auschwitz)

Seria limitată, bazată pe romanul bestseller internațional, va fi disponibilă pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 7 iunie 2024

comunicat de presa: A fost lansat primul trailer al Serialului SkyShowtime Original, The Tattooist of Auschwitz (Tatuatorul de la Auschwitz). Toate episoadele vor fi disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime, din 7 iunie. Serialul din șase părți, bazat pe bestseller-ul internațional scris de Heather Morris, este inspirat din povestea reală a lui Lali și Gita Sokolov, care s-au cunoscut în timp ce erau prizonieri în lagărul de concentrare de la Auschwitz, în timpul Holocaustului din Al Doilea Război Mondial.

Primele imagini, puternic emoționante, ni-l prezintă pe Lali (Harvey Keitel) la o vârstă înaintată, relatându-i lui Heather Morris (Melanie Lynskey) experiența sa din timpul petrecut la Auschwitz, imagini ce ne duc împreună cu el, prin amintirile sale din acea vreme. Mai mult, primul trailer îl prezintă și pe tânărul Lali (Jonah Hauer-King) în timp ce o întâlnește pe Gita (Anna Próchniak) și se îndrăgostește de ea.

Trailerul include o partitură originală emoționantă, semnată de Hans Zimmer, multiplu câștigător al premiului Oscar® care, împreună cu Kara Talve, a compus coloana sonoră a serialului.

The Tattooist of Auschwitz (Tatuatorul de la Auschwitz) este povestea lui Lali (Jonah Hauer-King), un evreu slovac care a fost deportat la Auschwitz în 1942, în lagărul de concentrare unde au fost uciși milioane de evrei în timpul Holocaustului.

La scurt timp după sosire, a fost distribuit la Tatuatori, însărcinat să imprime numerele de identificare pe brațele colegilor prizonieri. Într-o zi, o întâlnește pe Gita (Próchniak), în timp ce îi tatua numărul de încarcerare pe braț, iar cei doi se îndrăgostesc, în ciuda ororilor care îi înconjoară. Astfel începe o poveste de dragoste curajoasă și memorabilă. Aflați sub paza permanentă a unui ofițer SS nazist instabil, Stefan Baretzki (Jonas Nay), Lali și Gita sunt hotărâți să se țină unul pe celălalt în viață.

60 de ani mai târziu, Lali (Keitel), acum la 80 de ani, o întâlnește pe Heather Morris (Lynskey), o scriitoare aflată la început de drum. Văduv de curând, Lali își găsește curajul să spună lumii povestea lui. În timp ce își destăinuie trecutul lui Heather, Lali se confruntă cu fantomele traumatizante ale tinereții sale și retrăiește amintirile iubirii într-unul dintre cele mai îngrozitoare locuri din lume.

Regizat de Tali Shalom-Ezer, The Tattooist of Auschwitz (Tatuatorul de la Auschwitz) este produs de Claire Mundell, prin intermediul companiei sale Synchronicity Films, în asociere cu Sky Studios și All3Media International. Serialul este o coproducție Sky și Peacock. Jacquelin Perske este producător executiv și scenarist principal pentru The Tattooist of Auschwitz (Tatuatorul de la Auschwitz), alături de Evan Placey (producător asociat) și Gabbie Asher, care au scris scenariile unor episoade din această serie. Serena Thompson este producător executiv din partea Sky Studios.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 de euro (fără reclame).

