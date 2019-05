Activia lansează cinci sortimente delicioase de iaurt cu semințe de chia și in

Activia își continuă misiunea de a contribui la starea de bine digestivă, prin iaurturi simple și gustoase, și lansează cinci sortimente noi de iaurturi. Astfel, brandul își completează gama de produse cu semințe și oferă noi variante de gustări hrănitoare și delicioase.

comunicat de presa

Ingredientele cheie ale noilor iaurturi Activia, semințele de chia și in, au multiple beneficii în combinație cu iaurtul cremos, ce conține miliarde de fermenți Bifidus ActiRegularis, și cu fructele delicioase. Mixurile gata preparate sunt ușor de consumat în diverse momente, atât la birou sau acasă, dar și în mișcare.

Semințele de chia reprezintă o noutate pentru portofoliul Activia, iar gama cuprinde două iaurturi de băut, Activia Chia Afine și Activia Chia Curmale și o variantă de iaurt cremos: Activia Chia Natur. Semințele de chia au un conținut mare de proteine, prin comparație cu alte cereale, fiind o sursă bună de acizi grași și Omega-3.

Gama de iaurturi cu semințe de in este completată cu două produse noi, Activia cu Semințe de In și Cereale și Activia cu Semințe de In și Caise Uscate, acestea alăturându-se celor lansate încă de anul trecut pe piața locală, Activia de Băut cu Semințe de In și Mango-Ananas și Activia de Băut cu Semințe de In și Kiwi-Pară.

„Avem o adevărată pasiune și tradiție pentru sănătatea digestivă și dorim să facem cunoscută importanța ei. Drept urmare, anul acesta aducem pe piața din Romania cinci iaurturi noi, cu semințe de chia și in, în diverse combinații cu fructe sau cereale, pentru a asigura soluții delicioase și rapide prin care poți avea grijă de starea ta de bine”, spune Lavinia Barbu, Senior Brand Manager Activia România și Bulgaria.

La baza iaurturilor Activia se află fermentul unic Bifidus ActiRegularis, fiecare pahar conținând peste 4 miliarde de fermenți Bifidus ActiRegularis care, ajunși în flora intestinală, contribuie la echilibrul organismului. Prin varietatea profilurilor nutriţionale, iaurturile Activia sunt adecvate oricărui moment de consum şi sunt uşor de integrat chiar și în diete speciale, precum regimurile hipocalorice, hipolipidice sau hipoglucidice. Societatea de Nutriție din România recomandă produsele Activia în fiecare zi, ca parte a unei diete echilibrate.

Iaurturile Activia sunt produse în fabrica Danone din București, cu lapte majoritar de la fermieri și gospodari români.

Despre Activia

Activia este brandul de lactate proaspete numărul unu la nivel mondial, fiind consumat în 70 de țări, de pe 5 continente. Activia se produce în fabrica de iaurt Danone din București și a fost lansat pe piața românească în anul 2001, în prezent având un portofoliul cu peste 20 de sortimente de iaurturi cu Bifidus ActiRegularis, acoperind toate preferințele consumatorilor: iaurt simplu, iaurturi cu cereale integrale și fructe, iaurturi de băut cu sau fără fructe, cât și gama de mic dejun, cu topper de cereale, iaurturi cu semințe (natur sau cu fructe și cereale).

Prin varietatea profilurilor nutriționale, iaurturile Activia sunt adecvate oricărui moment de consum (mic dejun, on the go, gustare între mese sau după o cină ușoară) și sunt ușor de integrat chiar și în diete speciale, cum sunt regimurile hipocalorice, hipolipidice sau hipoglucidice.

În urma unei evaluări nutriţionale complexe a iaurturilor din gama Activia, Societatea de Nutriţie din România recomandă consumul zilnic de iaurt Activia ca parte a unei alimentații echilibrate.