3 Motive pentru care sufletul tau pereche nu te poate gasi 

Ai rabdare. Sufletul pereche nu te gaseste cand vrei tu sa fii gasita, ci cand inima ta este complet vindecata si pregatita sa iubeasca din nou cu adevarat.

Gasirea sufletului pereche este un proces incredibil de usor sau, din contra, extrem de dificil. Pentru unii oameni, calatoria poate fi stresanta, grea, lunga in timp ce pentru altii poate fi usoara, frumoasa si incarcata de aventuri.

Calatoria ta depinde doar de atitudinea ta si de modul in care alegi sa te bucuri de ea.

De ce sufletul pereche nu te poate gasi? Iti spunem noi:

1. Nu esti pregatita sa fii cu cineva

Poate ca nu vrei sa mai fii singura, insa s-ar putea sa nu fii pregatita sa fii cu cineva cu adevarat. Nu esti in acel punct al vietii tale in care sa fii bine cu tine insati, sa te bucuri de compania ta, sa fii fericita singura. Tu vrei sa fii cu cineva pentru ca iti este teama de singuratate.

Care este solutia:

In loc sa cauti sa intri in relatii sentimentale, profita de acest timp si bucura-te de viata. Fa ce iti place, cunoaste oameni noi, ocupa-te de pasiunile tale. Umple-ti viata cu activitati care se desfasoara in grupuri mari de oameni si fa-ti noi prieteni. Astfel de obiceiuri te ajuta sa iti dai seama cine esti si ce ai nevoie de la un partener astfel incat sa nu te mai pierzi in prima relatie pe care o ai.

2. Nu lucrezi la problemele tale interioare

Ai atat de multe probleme pe cap. Simti ca esti prinsa intr-un vartej din care nu poti scapa. Inima inca doare, sufletul inca este ranit. Trecutul este in continuare in viata ta si nu reusesti sa ii permiti sa plece. Nu poti ierta oamenii care ti-au gresit.

Trebuie sa inveti sa te transformi. Sa lupti pentru a deveni cea mai buna versiune a ta. Sa te vindeci de trecut, sa scapi de traume, de probleme, sa iti vindeci inima de durere si sa te bucuri de prezent, asteptand surprize de la viitor.

Nu te grabi in acest proces, ai rabdare. Aminteste-ti ca totul poate fi rezolvat. Sufletul tau pereche va fi mandru de progresul tau in momentul in care te va intalni.

3. Pastrezi imagini false ale sufletului tau pereche

Este posibil ca in capul tau sa existe o singura imagine cu persoana pe care ti-o doresti in viata ta. Viziunile tale interne ajung sa filtreze posibilii canditati care ar fi perfecti pentru tine.

Care este solutia:

Ia o foaie si o hatie si fa o lista cu toate lucrurile la care ai tendinta sa visezi atunci cand iti imaginezi sufletul tau pereche. Nu enumera ceea ce crezi ca ai nevoie. Enumara ceea ce cauti de fapt, facand o comparatie alaturata a trasaturilor cu ceea ce ti-ai imaginat.

Imaginatia ta dezvaluie mult mai multe decat orice alegere logica a mintii tale.

foto main Tithi Luadthong, Shutterstock

