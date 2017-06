Foto: DONOT6_STUDIO, Shutterstock

O buna prietena a luptat cu anxietatea cea mai mare parte a vietii sale. Din perioada adolescentei si pana acum, la maturitatea, cand este stresata de starea sanatatii sale, presiunea de serviciu si gasirea unui partener de viata. Daca esti si tu ca si ea, daca esti atat de adancita in gandurile tale incat uiti sa privesti cerul senin, daca simti ca te-ai pierdut pe tine, nu dispera. Nu trebuie sa traiesti astfel pentru restul vietii.

Una dintre modalitati este sa inveti sa te reconectezi cu mama Pamant. Cu alte cuvinte sa te impamantezi si sa simti ca ea te sprijina neconditionat. Conexiunea cu pamantul te ajuta sa te simti in siguranta si sa traiesti in momentul prezent. O poti realiza petrecand timp in natura si meditand.

Meditatia Piramidei este testata si ofera rezultate rapide. Ti-o recomand cu caldura. Iata cum functioneaza.

Aseaza-te intr-o pozitie confortabila fie intinsa, fie in sezut, cu picioarele incrucisate sau pe scaun, cu picioarele pe podea. Inchide ochii si concentreaza-te asupra respiratiei.

Respira adanc pe nas, simtind felul in care plamanii si stomacul se umplu si golesc de aer si felul in care pieptul si burta se misca.

Imagineaza-ti ca in jurul tau creste o piramida cu patru fete. Acestea sunt destul de transparente a vedea prin ele dar au o nuanta violet pal linistitoare. Partea de sus a piramidei se indreapta spre cer, ca o coroana, chiar deasupra capului tau. Baza piramidei se afunda in pamantul de sub tine.

Piramida este facuta din cel mai rezistent material pe care l-ai intalnit vreodata - ceva strain, necunoscut. Este impenetrabil si perfect. Nimic nu te poate atinge aici, nimic nu te poate influenta. Esti doar tu cu tine.

O coloana de lumina alba patrunde prn varful piramidei si curge prin tine din crestetul capului la cap pana la degetele de la picioare, curatand tot stresul, ingrijorarile si emotiile negative din interiorul tau. Pe masura ce eliberezi toata tensiunea din corp, te simti din ce in ce mai linistita si mai relaxata. Orice urma de negativitate dispare pe masura ce te scufunzi in piramida ta de protectie, simtindu-te mai calma si mai linistita ca niciodata. Inspiri energie pozitiva. Zambesti si simti ca totul este bine.

Iti recomand sa faci aceasta meditatie dimineata si sa mentii starea pe intreg parcursul zilei.

Cautati mai multe modalitati de a va simti intemeiate? Iata o rutina de yoga care va pune la baza in ceea ce conteaza si o practica de respiratie care va ajuta sa va fundamentati chakra radacinii.

