Ce poate fi mai placut decat o duminica dupa-amiaza, spre asfintit, atunci cand iti faci timp pentru tine si te cuibaresti sub patura pufoasa cu o carte buna si o ceasca de ciocolata calda? Fie ca este vorba de aflarea unor informatii sau de pura placere, cititul iti ofera beneficii la care nici macar nu te-ai gandit. Iata cinci dintre acestea.

5 beneficii inedite ale cititului

1. Lectura creeaza materie alba in creier

Un studiu efectuat pe 72 de copii cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani a descoperit ca lectura creeaza substanta alba in creier, care imbunatateste comunicarea la nivel de sistem. Aceasta materie alba transporta informatii intre substantele cenusii, acolo unde sunt procesate informatiile. Lectura imbunatateste acest proces.

2. Lectura te ajuta sa inveti o limba noua

In timp ce lectura in limba materna ofera beneficii, lectura intr-o limba straina iti imbunatateste abilitatile de comunicare. Regiunile creierului tau implicate in deplasararea in spatiu si invatarea informatiilor noi cresc in marime. Cand inveti o limba noua memoria ta generala devine mai buna.

3. Limba afecteaza creierul

Neurostiinta a constatat, de asemenea, ca limba afecteaza regiunile creierului tau care implica actiuni ce sunt oglindite in cartea pe care o citesti. De exemplu, citirea cuvintelor "sapun" si "lavanda" activeaza partile creierului asociate cu mirosul. Acestea raman inactive in timp ce citesti cuvantul"scaun". Daca insa citesti "scaun din piele", cortexul senzorial se aprinde.

4. Lectura te face mai empatica

Lectura romanelor este o modalitate prin care iti poti spori empatia. Atunci cand esti absorbita de ceea ce citesti, ajungi sa simti bucuria si durerea personajelor ca si cum ar fi ale tale. Te contopesti cu gandurile altor oameni. Din aceasta cauza, vezi lumea prin ochii lor. Acest lucru are un impact profund si benefic asupra interactiunilor tale cu ceilalti oameni

5. Lectura iti imbunatateste inteligenta emotionala

Chiar si atunci cand nu esti de acord cu opiniile exprimate de cineva si simti nevoia sa iti exprimi punctul de vedere, intelegand ca un om adevarat care le-a iti alegi cuvintele cu mai multa grija si intelepciune.

In 2011, un studiu publicat in Annual Review of Psychology a constatat o suprapunere in regiunile creierului folosite pentru a intelege povestile si retelele dedicate interactiunilor cu ceilalti.

In afara de aceasta, cercetarea de la Stanford a aratat o diferenta neurologica intre lectura de placere si lectura concentrata. Sangele curge spre diferite zone neuronale, in functie de modul in care este efectuata lectura.