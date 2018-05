Cred că în adâncul sufletului nostru toți te îndrăgim, te iubim chiar, doar că unii mai mult, alții mai puțin. Mai mult, unii dintre noi nu știu să își exprime sentimentele și găsesc mai ușor să se întoarcă împotriva ta. Doar când ne dau târcoale problemele de sănătate știm să te apreciem cu adevărat și ne rugăm să rămâi cu noi. Tu să ne ierți.

Pentru tine, dragă viața, și pentru cei care nu își găsesc cuvintele potrivite să îți declare iubirea pe care ți-o poartă, am pregătit câteva statusuri frumoase care să îți gâdile orgoliul.

Statusuri de viata care te vor face sa privesti lumea cu alti ochi

Sursa Foto: Shutterstock/ By Rocksweeper

Viața este frumoasă fix așa cum este ea. Nu îi mai căuta defecte, nu te mai întoarce împotriva ei. Viața se bucură să te aibă, bucură-te și tu că o ai. Îmbrățișeaz-o și adu-i zâmbete, e tot ce vrea de la tine!

Privește lumea de la fereastra casei tale într-o zi ploioasă. Privește-o apoi într-o zi cu mult soare. Nu-i așa că viața este pur și simplu fascinantă?

Ne-am obișnuit atât de mult să ne plângem de milă încât, viață, am uitat complet de tine. Am uitat că ești învăluită de farmec și că poți face minuni, am uitat de toate lucrurile frumoase pe care le-ai pregătit pentru noi și cu câtă ușurință le putem avea, trebuie doar să deschidem brațele și să le primim. Mi-ești dragă, dragă viață, și sunt hotărâtă fac pace cu tine și să continuăm o relație frumoasă și de lungă durată.

Să nu știi ce îți rezervă ziua de mâine, în asta constă frumusețea vieții. Viața este un șir de surprize. Bucură-te de ele! Acceptă provocările!

Astăzi tot ce îmi doresc este să mă bucur de viață. Astăzi vreau să zâmbesc și vreau să mi se zâmbească. Vreau să mă las învăluită de parfumul florilor și să pășesc ca o regină pe fiecare străduță a orașului. Astăzi este ziua în care viața este mai frumoasă ca niciodată.

Iubesc viața cu tot ce are ea să îmi ofere. Am învățat să îi zâmbesc și să îi mulțumesc pentru fiecare obstacol pe care mi l-a pus în cale, asta m-a ajutat să devin o femeie puternică, și am răsplătit-o pentru fiecare surpriză magică pe care mi-a oferit-o, asta m-a ajutat să-mi păstrez sufletul frumos și cald.

Citate scurte despre viață

„Viaţa nu se explică, ci se trăieşte...” — Luigi Pirandello

„Viaţa e frumoasă dacă îi dai voie să fie.” — Charles Bukowski

„Fii fericit pentru acest moment. Acest moment este viaţa ta.” — Omar Khayyam

„Viaţa este dificilă, dar să-ţi spun ceva: îndată ce accepţi acest adevăr, ea devine uşoară!” — Buddha

„Un om care îndrăzneşte să risipească o oră din timpul său nu a descoperit valoarea vieţii.” — Charles Darwin

„Trăieşte o viaţă onorabilă. Atunci când îmbătrâneşti şi te gândeşti în urmă, vei putea să te bucuri a două oară de ea.” – Dalai Lama

„Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre viață: merge înainte.” – Robert Frost

„Viaţa este o aventură îndrăzneaţă sau nimic.” — Helen Keller

„Cea mai bună parte din viaţa unui om sunt micile sale fapte uitate, de dragoste şi bunătate.” — William Wordsworth

„Când vei ajunge să iubești viața, vei vedea frumusețea în toate lucrurile posibile.” — Khalil Gibran

Sursa Foto: Shutterstock/ By Alexander Yakimov

Trecând peste tot și toate, ție cum ți se pare viața?