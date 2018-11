Sufăr de anxietate de mai bine de doi ani de zile. Am perioade în care pare că totul a trecut și perioade lungi în care parcă ating apogeul anxietății, mai exact, depresia. Nu mi-a fost și nici acum nu îmi este ușor să trăiesc cu ea, dar am învățat de-a lungul anilor să o iau în brațe și să dansez cu ea. Ce-mi place mai mult la anxietate, dacă pot spune așa, este că mă forțează să lucrez cu mine. Cine nu se complace în rolul de victimă ajunge să facă lucruri minunate cu propria persoană și are toate șansele să se transforme în cea mai bună versiune a sa, în persoana la care a visat întotdeauna să fie.

Dar ca să ajungi să faci ce e bine pentru tine, trebuie în primul rând să afli dacă simptomele pe care le ai sunt ale anxietății și mai apoi să accepți că ceva se întâmplă cu tine. Despre simptome am vorbit și în alte materiale, însă acestea par să nu se termine niciodată, așa că am revenit astăzi cu alte 8 simptome ascunse ale anxietății.

Simptome ale anxietății

1. Te simți incapabilă și ți-e frică să vorbești.

2. Te temi constant că o să pari prostuță în fața celorlalți.

3. Te stresezi mereu cu privire la cuvintele pe care trebuie să le folosești.

4. Ești în alertă pentru că nu te ridici la nivelul așteptărilor.

5. Trăiești cu impresia că ceilalți îți citesc gândurile.

6. Crezi că cei din jur te judecă pe la spate.

7. Consideri că trebuie să fii perfectă ca să fii acceptată.

8. Crezi că este necesar să excelezi în toate și să fii cea mai bună pentru ca ceilalți să te condifere o persoană inteligentă.

Așadar, ține minte: anxietatea este o emoție normală și trecătoare. Depinde doar de tine cât îi permiți să te afecteze și cât timp o lași să trăiască cu tine. Și nu uita să înveți să dansezi cu ea! Împreună chiar puteți face lucruri frumoase... până la despărțire.