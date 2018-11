Săptămâna trecută am participat la work-shopul de feminitate susținut de Daniela Lucia Nistor despre care am mai scris aici. În afara experiențelor minunate pe care le-am trăit timp de o zi și informațiile utile, am rămas cu o idee pe care doresc să ți-o împărtășesc și ție. Tratează-le pe celelalte femei ca pe niște surori.