Suflete pereche: Iubirea necondiționată dintre doi oameni

Cu toții am auzit acest termen de "Suflete pereche", fie în filmele de la Hollywood, în cărți, sau în viețile noastre de zi cu zi. Acesta este cel mai popular termen pentru ceea ce oamenii asociază cu "dragostea adevărată".

Un suflet pereche este o persoană cu care cineva are un sentiment de afinitate profundă sau naturală. Aceasta poate implica similitudine, dragoste, romantism, relații platonice, confort, intimitate, sexualitate, activitate sexuală, spiritualitate, compatibilitate și încredere.

Dacă te întrebi dacă ți-ai găsit sufletul pereche, sau când apare sufletul pereche , ei bine, am vești bune pentru tine.

Fiecare om își poate găsi sufletul pereche. Totuși, înainte să își găsească sufletul pereche, oamenii trebuie să realizeze că nu sunt făcuți să fie singuri și că scopul unei relații nu este să ne atingem obiectivele individual, ci mai degrabă este o provocare care să îi ajute crească împreună, o provocare ca tu și partenerul tău să vă ajutați reciproc să vă atingeți potențialul maxim.

Nu toate tipurile de suflete pereche înseamnă dragoste romantizată pe viață.

Există 6 tipuri de suflete pereche, dar eu vă voi vorbi despre cele mai importante două tipuri de suflete pereche:

• Sufletul pereche (iubirea vieții)

• Sufletele gemene.

Sufletele pereche din această categorie au capacitatea de a își aprinde constant flacăra pe perioada timpului petrecut împreună. Sufletele pereche au capacitatea de a se ridica reciproc până pe cele mai înalte culmi și sunt capabile să își provoace plăcere incomparabilă atât din punct de vedere fizic cât și emoțional.

Nu ar trebui să confundăm sufletul pereche cu pasiunea, deși, la o primă vedere, sunt foarte asemănătoare.

Pasiunea este o flacără care arde extrem de puternic, dar care se stinge, pe când sufletele pereche țin această flacără aprinsă chiar și când sunt separați unul de celălalt.

Știi că ți-ai găsit sufletul geamăn atunci când ești de acord cu acea persoană în ceea ce privește tot, chiar și lucrurile mici. Ți-ai găsit sufletul geamăn atunci când iubiți aceleași lucruri, râdeți la aceleași glume, aveți aceeași părere despre dragoste și nu aveți niciun sentiment de gelozie unul fața de celălalt.

Sufletele gemene împărtășesc aceeași cale către dragoste și adevăr.

„Sufletul pereche nu este o persoana care vine in viata ta si te iubeste asa cum vrei tu sa fii iubit, ci o persoana care te iubeste asa cum ai nevoie sa fii iubit.” (Terra Wolfe)

„Sufletul pereche este, daca ar fi sa-l definim, persoana in preajma careia poti sa fii cu adevarat tu insuti si, cand te uiti in ochii ei, sa te simţi acasa, in siguranta.” (Arielle Ford)

„Legatura dintre sufletele pereche merge mai departe decat “pana moartea ne va desparti” pentru ca dragostea adevarata nu moare niciodata.” (Richard Webster)

„Atunci cand are loc intalnirea fizica dintre cele doua suflete pereche, il recunosti pe cel care iti este ursit ca facand deja parte din tine, chiar daca il vezi pentru prima oara. Se creeaza o legatura magica, despre care ai impresia ca a existat dintotdeauna, chiar daca acum o constientizezi. E vorba de o contopire totala.” (Lee Ann Wiseman)

„Putem de asemenea sa lasam sufletul nostru pereche sa treaca pe langa noi, fara a-l accepta sau chiar a-l observa. Dupa aceea, avem nevoie de o alta incarnare pentru a ne gasi sufletul pereche. Si din cauza egoismului nostru, suntem condamnati la cea mai groaznica tortura inventata vreodata de omenire: singuratatea.” (Paulo Coelho)

„Sufletul pereche este ceea ce aspiram noi si am vrea sa intelegem despre noi, este ceea ce consideram a fi perfectiune, puritate si nemarginire la propria noastra fiinta.” (Sorin Cerin)

„Relatiile intre suflete pereche sunt intense, strans legate pe partea spirituala si de comunicare. Partenerii sunt devotati, deschisi, onesti, au perfecta incredere unul in celalalt.” (Arielle Ford)

„Oare ce faci daca iti intalnesti sufletul pereche… la momentul nepotrivit?” (Lauren Kate)

„Sufletul pereche este acela care te face sa simti ca traiesti.” (Richard Bach)

„Poate prietenele noastre ne sunt suflete pereche si barbatii sunt doar acei oameni cu care te distrezi.” (Candace Bushnell)

„Ne vom intalni sufletele pereche cand ne vom urma calea sufletului nostru.” (Karen M. Black)

„Sufletele pereche sunt acele persoane care te fac sa fii mai bun. Nu sunt oameni perfecti , insa sunt mereu perfecti pentru tine.” (Anonim)

„Nu cred ca iubim o singura data in viata, desi mi-as dori nebuneste sa fie asa. Cred in iubiri care se nasc si cresc valvataie si accept implacabil ca uneori ne moare dragostea. Stiu ca exista povesti zvarcolite care vin si se duc si apoi se intorc, mai vii, mai acute, mai pline de tipat dulce si de dor. Si stiu ca exista vorbe, amintiri, gusturi de care nu ne vom dezice niciodata.” (Alice Nastase)

„Odata cu ispita libertatii incepe sfarsitul iubirii. Degeaba ne prefacem ca intr-o lume moderna, dragostea nu poate rezista fara independenta. Iubirile mari si fericite n-au nevoie de martori, n-au nevoie de moarte. Nici de butaforie, nici de spectacol, nici de artificii. Iubirea e o stare edenica. Dar pentru ca nu suntem pregatiti sa induram fericirea cumplita pe care o aduce cu ea, sub pretextul dorului de libertate, fugim din Paradis. Si ne intoarcem unde?” (Alice Nastase, Aurora Liiceanu)

„Exista iubiri primitoare si iubiri capcana.Exista iubiri otravite, splendide precum ciupercile cu palarie rosie, dar care ucid cu aceeasi neiertatoare iuteala. Exista si iubiri-iluzii, pe care le cauti si le inventezi cu tot dinadinsul atunci cand ti-e cumplit de foame sa te-ndragostesti.” (Alice Nastase, Aurora Liiceanu)