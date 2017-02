Am reusit saptamana trecuta sa frunzaresc o carte pe care o vanez de multa vreme. Se numeste (deloc incitant dar promit ca o salveaza continutul) Solutii contra autoimunitatii si prezinta metoda Myers de prevenire si combatere a bolilor si simptomele inflamatorii. Daca nu ti-ai depistat o boala autoimuna (sau daca nu ai pasiuni ciudate ca mine), probabil nu ai auzit despre medicina functionala, nu ai habar ce inseamna imunitatea sau autoimunitatea si am riscat sa te pierd de la primul paragraf. Bear with me, s-ar putea sa iti prinda bine.

Statistic vorbind, fiecare dintre noi are sanse infricosator de mari sa sufere de o boala autoimuna si sa nu aiba habar. Sa presupunem ca nu. Sa presupunem ca vrei sa fii mai sanatos. Sa scapi de balonarea cronica. Sau de durerile de cap. Sa cumperi niste pofta de viata sau niste vlaga. Sau sa slabesti. Ah, bine ai revenit!

Medicina functionala porneste de la premisa ca organismul uman este un tot unitar si ca fiecare dintre organele si sistemele sale functioneaza interdependent. Nu e chiar o surpriza. Cu toate astea, in momentul de fata, medicina trateaza de cele mai multe ori fiecare organ in parte, fara a cauta o cauza „globala” a disfunctiilor organismului.

Abordarea medicinei functionale este putin diferita - se concentreaza pe sustinerea organismului si crearea cadrului ideal pentru ca acesta sa functioneze optim. Altfel spus, medicina functionala ia in calcul inclusiv capacitatea organismului de a se autorepara si se aliniaza la tendinta generala de intoarcere spre interior, de acceptare, de imbratisare a darurilor naturale. Este un curent pe care il salut cu mult entuziasm pentru ca se aseaza exact la jumatatea distantei dintre medicina clasica si cea alternativa si pe care il consider medicina viitorului. Peste timp, cand lucrurile se vor fi asezat la locul lor si acest razboi inutil intre terapiile stravechi si medicina contemporana va fi luat sfarsit, vom accepta toti ca nu e nimic gresit sa spui o rugaciune si sa faci o transfuzie, sa te vaccinezi si sa meditezi, sa practici reiki si sa iei un antibiotic.

Concret, medicina functionala presupune echilibrarea organismului prin refacerea florei intestinale, corectarea carentelor sau intoxicatiilor, abordarea unui stil de viata personalizat si studierea profilului genetic. Un organism care a trecut printr-un asemenea proces de reglare dobandeste capacitatea de a interveni si corecta dezechilibre mai mari, cum sunt bolile cronice si in mod particular cele autoimune. In cazul unui organism sanatos (mai exista?), abordarea preventiva a stilului de viata recomandat de medicina functionala asigura nu doar preventia bolilor la care respectivul este predispus, dar si vitalitate si o stare de sanatate pe care putini o cunoastem, o pofta de viata pe care nu o gasesti de vanzare la nicio farmacie.

Metoda Myers prezentata in cartea despre care va povesteam la inceputul acestui text este un plan de tratament in bolile autoimune. Nu cred ca trebuie luat ca litera de lege si recomand calduros sa cautati sfatul si ajutorul unui medic deschis la terapiile moderne daca decideti sa urmati pasii recomandati in carte. Totusi, pentru cei preocupati de un stil de viata sanatos, lectura face parte din bibliografia obligatorie.

Pe scurt, Metoda Myers se bazeaza pe patru piloni: eliminarea alimentelor care produc inflamatie, adaugarea suplimentelor alimentare si a probioticelor care refac echilibrul sistemului digestiv, reducerea toxinelor din mediu si a emotiilor negative care intoxica organismul. Pe „lung” trebuie sa cititi cartea.

Foto: Syda Productions / Shutterstock