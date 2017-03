Foto: khanti jantasao, Shutterstock

Indiferent de succesul pe care il avem la serviciu, parca nimic nu ne implineste viata ca prietenii.Ei sunt cei care ne fac sa ne simtim conectati la celelalte fiinte umane, care ne ajuta sa simtim ca nu suntem singuri pe lume. Programul incarcat si tehnologia moderna reprezinta insa amenintari serioase. Iata ceea ce poti face pentru a-ti pastra prieteniile intacte.

3 modalitati prin care iti poti pastra prieteniile care conteaza pentru tine

1. Intalneste-te cu prietenii tai macar o data pe saptamana

Pare simplu dar intr-o lume in care petrecem din ce in ce mai mult timp cu capul aplecat in telefon, cat de des te intalnesti cu prietenii tai - cei cu care vorbesti pe messenger si carora le dai like-uri - in viata reala? De cate ori ii suni in loc sa le trimiti un text pe whats up? Cu cat vei folosi mai mult tehnologia pentru a comunica, cu atat mai singura te vei simti, arata un studiu efectuat in Australia. Prin urmare nu nesocoti importanta relatiilor interumane din lumea reala, extrem de importante pentru a mentine legaturi puternice de prietenier.

2. Simte-te bine in pielea ta

Eu prefer sa transpun relatiile de prietenie virtuala valoroase in relatii de prietenie in lumea reala. In majoritatea cazurilor, functioneaza. Twitter si Facebook m-au ajutat sa imi fac prieteni in intreaga lume, iar atunci cand am ajuns in tara respectiva, nu am ezitat sa ii intalnesc. Acum comunicam mai des prin intermediul telefonului decat prin messenger.

Prietenia nu are de-a face doar cu felul in care reusesti sa creezi si sa mentii relatii cu ceillati oameni. Are legatura si cu propria ta persoana. Pentru a putea fi o prietena buna pentru altcineva trebuie sa fii, in primul rand, o prietena buna pentru tine. Pentru a intelege conexiunea cu ceilalti oameni, trebuie sa intelegi mai intai conexiunea cu tine insati. Stima de sine si o imagine corecta a propriei persoane te ajuta sa ai o atitudine echilibrata si deschisa care ii va face pe oameni sa isi doreasca sa fie in preajma ta.

3. Renunta la bariere

Ni se spune din copilarie ca nu este bine sa avem inima deschisa pentru ca oamenii vor profita de asta.Insa psihologii spun ca prietenii se simt mai apreciati atunci cand li se arata incredere. Nu iti fie teama sa te deschizi, sa fii autentica si sa le impartasesti prietenilor secretele si temerile tale ba chiar si lectiile de viata pe care le-ai invatat pe parcursul anilor.

