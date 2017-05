comunicat de presa

Pentru multi dintre noi, kilogramele in plus sunt o adevarata bataie de cap si, oricat de mult ne-am stradui sa le dam jos, rezultatele sunt in zadar. Unii incercam sa facem sport dar, cand ajungem acasa, ne apuca pofta de mancare. La fel se intampla cu dietele alimentare care, inevitabil, la un moment dat, ne vor face sa clacam si sa revenim la vechile obiceiuri alimentare.

In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa , presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, totul pleaca din mintea noastra, iar acolo se petrec cele mai multe batalii, nu in stomacul nostru. “Stomacul stocheaza cat ii dam si stie sa se auto-gospodareasca, dar mintea este cea care controleaza intreg corpul. Mintea iti spune ca esti slab, cand tu in realitate ai 10-15 kilograme in plus, tot mintea iti spune sa mananci peste masura cand esti stresat, aceeasi minte iti spune ca e mai bine sa stai in fotoliu toata ziua si sa te uiti la TV si ca sportul este un efort inutil. Totul pleaca din creier, unde ne programam cine suntem si cine vrem sa devenim. Daca vom reusi sa ne programam mintea, atunci inclusiv slabitul nu o sa mai fie o problema pentru noi”, explica specialistul.

Una dintre metodele pe care le aplica hipnoterapeutul pe clienti, care s-a dovedit a fi una eficienta, este autohipnoza. Ca sa demitizam toate credintele populare despre hipnoza si sa pornim cu o intelegere corecta, hipnoza, respectiv autohipnoza, nu sunt stari de somn, ci persoana este perfect constienta de ceea ce se intampla in jurul sau. “Atunci cand experimentam autohipnoza, suntem in tot acel timp in control, insa diferenta este ca atentia noastra se focalizeaza pe un punct sau stimul. In acea faza, mintea subconstienta este mult mai receptiva la sugestiile pe care vrem sa i le transmitem. Este ca atunci cand ne constientizam respiratia. Noi respiram tot timpul, insa nu tot timpul suntem constienti de asta”, declara Eugen Popa.

Care sunt pasii pentru a slabi prin autohipnoza?

Porneste cu o idee clara. Cum vrei sa arati? Nu cate kilograme vrei sa ai, sau cate vrei sa dai jos, ci cum vrei sa arati?

Stabileste cum vrei sa te simti cand vei avea forma si dimensiunile dorite

Inspira si expira lent, profund de 5 ori, de fiecare data inspirand relaxare si expirand stres si tensiune. Cu fiecare repetare, relaxeaza-te tot mai adanc si mai natural

Repeta mental imaginile cu tine asa cum iti doresti sa arati si sa te simti

Eugen Popa este unul dintre cei mai cunoscuti si bine pregatiti traineri din Romania si presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza. De-a lungul carierei s-a specializat atat in metode de terapie si dezvoltare personala Occidentale (Hipnoza, NLP, Mindset, Habits, Psihologie Pozitiva) cat si Orientale (Meditatie, Yoga, Spiritualitate), fiind astazi un trainer holistic in toata puterea cuvantului. Studiile sale l-au purtat pe trei continente, in Europa, Asia si Statele Unite, iar pana in prezent a sustinut conferinte, traininguri si workshop-uri in Thailanda, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Turcia, Grecia, Anglia, Germania etc., la care au participat mii de oameni.