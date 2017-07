Vara este aici si cu toate astea parca nu te poti bucura de prezenta ei asa cum ti-ai dori. De cand a inceput anul, timpul a zburat si ai avut foarte multe de facut. Adevarul este ca te simti un pic epuizata si ca mai de asteptat pana la concediu. Nu te impacienta. Am cateva trucuri care te vor ajuta sa iti recapeti energia.

Cum sa ai mai multa energie

Foto: Kamil Macniak, Shutterstock

1. Fa o plimbare dimineata

Pentru unele persoane, odihna sau statul jos reprezinta o forma "adevarata" de auto-ingrijire. Insa o plimbare de dimineata poate avea efecte mult mai bune. Rezerva-ti timp pentru o scurta plimbare in aer liber dupa micul dejun.

2. Decoreaza-ti casa cu plante sau flori

Florile si plantele proaspete din apartament adauga o nota vie locuintei, ii dau culoare si energie.

3. Acorda atentie mesei de pranz

Stiu ca poate fi tentant sa mananci in graba pe un colt de birou insa avita sa faci asta. Acorda-ti macar o jumatate de ora pentru pauza de pranz. Stai la masa, mesteca fiecare inghitiura si, nu in ultimul rand, inainte de a incepe sa mananci, multumeste in gand pentru hrana. Va avea un gust mai bun si iti va hrani corpul.