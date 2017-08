Antibioticele au devenit un element cat se poate de banal al vietii moderne. Sunt accesibile ca pret, se gasesc in toate farmaciile si trateaza boli dintre cele mai grave, oprind dezvoltarea bacteriilor. Luate „dupa ureche“ sau din motive gresite, pot avea efecte de-a dreptul devastatoare asupra sanatatii.

Cu toate acestea, ultimul raport al Comisiei Europene pe tema consumului de medicamente in Romania arata ca nu mai putin de 18% dintre romani obisnuiesc sa ia antibiotice fara a avea o reteta de la medic. Cifrele sunt ingrijoratoare, mai ales ca la nivel european media este de doar 3%.

Raportul a scos la iveala faptul ca romanii trateaza cu antibiotice mai ales raceala si gripa, boli cauzate de virusuri, si nu de bacterii. Acest lucru se intampla pentru ca uneori medicii prescriu aceste medicamente cu prea multa usurinta, alteori pentru ca pacientii prefera sa se trateze singuri si gasesc farmacisti dispusi sa elibereze antibiotice fara reteta, desi legea interzice aceasta practica.

„Infectiile reprezentau principala sursa de mortalitate la nivel global in urma cu 100 de ani. Dupa introducerea in practica a antibioticelor, incidenta deceselor provocate de infectii a scazut considerabil“, a explicat pentru gandul.info conf. dr. Gabriel Popescu, de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals". Dupa un secol de liniste, abuzul de antibiotice creste rezistenta microbilor si duce la aparitia super-bacteriilor, imune la orice forma de tratament.

Insa abuzul de antibiotice si mai ales administrarea acestora fara recomandarea medicului poate atrage dupa sine efecte secundare imediate. Iata care sunt cele mai comune dintre acestea:

1. Infectii intime

Antibioticele pot interveni si modifica flora de la nivelul vaginului. Cu alte cuvinte, pot omori bacteriile benefice care se afla in zona intima, lasand loc unor specii de fungi precum Candida albicans sa se dezvolte peste masura. Tocmai de aceea, medicii recomanda administrarea de probiotice sau consumul de iaurt atunci cand suntem sub tratament cu antibiotice. Acestea ajuta la pastrarea echilibrului florei si la prevenirea candidozei, ale carei simptome sunt dintre cele mai neplacute.

2. Iritatii orale

Consumul de antibiotice fara recomandarea medicului poate duce si la aparitia aftelor, ulceratiilor sau infectiilor orale, arata studiile

3. Probleme la nivelul sistemului digestiv

Potrivit National Health Service din Marea Britanie, unul din 10 oameni care traiesc in Regatul Unit si iau antibiotice se plang de efectele negative la nivelul aparatului digestiv. Acestea pot include: stari de greata, diaree, indigestie sau balonare. Lipsa apetitului se poate manifesta, de asemenea. La fel si durerile abdominale. In mod normal, aceste dureri sunt de intensitate mica spre medie si se rezolva de la sine dupa terminarea tratamentului. Daca experimentezi simptome si dupa ce ai terminat de luat medicamentele, trebuie sate prezinti la medic in cel mai scurt timp.

4. Afectarea imunitatii

Functionarea corecta a sistemului nostru imunitar se bazeaza mai ales pe un bun echilibru intre flora bacteriana benefica organismului si agentii patogeni care ne imbolnavesc. Consumul de antibiotice fara recomandarea medicului duce la distrugerea acestui echilibru fin, omorand bacteriile benefice. Luate, asadar, „dupa ureche“, antibioticele lucreaza impotriva noastra, ne slabesc sistemul imunitar si ne expun, in mod paradoxal, infectiilor, explica M. Pilar Francino, specialista in genetica, microbiologie si biologie evolutionara, cu un doctorat in domeniu.

5. Alergii

Reactiile alergice cauzate de antibiotice apar la una din 15 persoane care urmeaza un astfel de tratament, arata o cercetare efectuata de autoritatile britanice. Penicilina, foarte populara printre romani, este unul dintre antibioticele care dau cel mai frecvent astfel de reactii. Simptomele pot include eruptii cutanate si prurit, tuse persistenta sau probleme respiratorii. Unele persoane au mentionat si o senzatie de amorteala la nivelul gatului, care le impiedica sa respire. Daca simptomele persista, consultul la medic este obligatoriu.

Important este sa retii ca antibioticele omoara bacteriile, nu virusurile, fiind astfel nerecomandate in tratarea unor simple raceli sau gripe. Mai mult, si atunci cand administrarea lor este necesara, aceasta trebuie facuta doar in urma unui consult la medic, respectand dozajul recomandat de acesta.