Rejuvenarea vaginala CO2RE Intima este cel mai bun tratament pentru laxitatea vaginala si incontinenta urinara la femei

Laxitatea vaginala, lipsa de lubrifiere si durerea in timpul actului sexual sunt cateva dintre neplacerile pe care le experimenteaza femeile care aleg nasterea pe cale naturala.

In prezent, multe femei, indiferent de varsta pe care o au sufera de o lipsa a sanatatii mucoasei vaginale (care se manifesta prin atrofie, lipsa lubrifierii si dispareunie – discomfort in timpul actului sexual), de un aspect imbatranit al regiunii vulvare (laxitate sau tulburari de pigmentatie) sau chiar de incontinenta urinara.

Statisticile arata ca aproape 70% dintre femei se confrunta, la menopauza, cu atrofie vaginala, uscaciune, infectii sau incontinenta urinara.

Toate aceste probleme au un impact major asupra calitatii vietii, dar in tratarea carora pana in prezent nu au existat solutii non-invazive. CO2RE Intima trateaza regiunea intima, redand lubrifierea naturala si elasticitatea. in plus, elimina problema incontinentei urinare, cauzata de o laxitate a fibrelor musculare.

Ce presupune tratamentul de rejuvenare vaginala CO2RE Intima?

CO2RE Intima este o procedura simpla, non-chirurgicala, utilizata in mentinerea sanatatii zonei intime. Aplicatorul special, de unica folosinta, conceput pentru zona intima a femeilor, atat interna, cat si externa, emite unde laser care au scopul de a stimula productia de colagen si elastina, fara disconfort. Tratamentul dureaza putin, nu necesita anestezie si nici o conduita speciala post procedura. in prealabil, este necesar un control ginecologic, pentru a exclude posibilele afectiuni inflamatorii sau infectioase. Majoritatea pacientelor observa si simt o imbunatatire chiar dupa prima sedinta. Cu toate acestea, pentru cele mai bune rezultate, se recomanda un protocol de 3 sedinte, efectuate la un interval de 4 saptamani.

Care sunt beneficiile tratamentului de rejuvenare vaginala?

"Ca si beneficii al tratamentului de rejuvenare vaginala laser, este in primul rand de mentionat timpul scurt de recuperare, de doar sapte zile. Este foarte important ca tehnica utilizeaza aplicatoare vaginale de unica folosinta, neexistand riscul de contaminare. De asemenea, aplicatorii vaginali sunt realizati ergonomic, astfel incat sa produca un disconfort minim in timpul procedurii. Trebuie amintit ca procedura utilizeaza o crema anestezica doar pentru tratarea zonei vulvare, nefiind utila aplicarea de anestezic pentru tratamentul intern. Pacientele afirma ca durerea este minima sau chiar absenta in totalitate." explica Dr. Filis Demirgean, medic dermatolog in cadrul clinicii Elos.

Rezultatele tratamentului de rejuvenare vaginala CORE Intima sunt dovedite clinic

Un studiu coordonat de Dr. Arroyo si efectuat in randul femeilor din Spania care au efectuat procedura, indica urmatoarele rezultate: 81% dintre paciente au remarcat imbunatatirea vietii sexuale, 94% au declarat ca sunt multumite de aspectul zonei si 94% l-ar recomanda si altora.

CO2RE Intima este prima procedura cu Marca CE si aprobare FDA pentru rejuvenare intima si tratarea atrofiei vaginale.

Clinica Elos Skin & Laser Center este singura care dispune in prezent de tehnologia CO2RE, produsa de Syneron Candela, cu cele mai bune rezultate obtinute in urma studiilor clinice realizate.

Clinica medical-estetica Elos Skin & Laser Center reuneste cei mai buni medici, terapeuti specializati in remodelare corporala si faciala, dar si echipamente medicale de ultima generatie, creata de lideri mondiali. Atmosfera relaxata, echipa profesionista si aparatura ultra performanta fac din Elos Skin & Laser Center destinatia visurilor implinite, a armoniei si a frumusetii corpului uman!

