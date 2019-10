4 analize medicale pe care este bine sa le faci anual

Daca uneori e bine sa-ti asumi riscuri, cand vine vorba de sanatatea ta trebuie sa fii extrem de precauta si sa ai mereu grija de tine.

Deoarece foarte multe afectiuni nu prezinta simptome, este important sa fii informata cu privire la starea ta de sanatate si sa faci anumite analize de rutina, cel putin o data pe an. Potrivit unui studiu al Institutului American de Cercetare a Cancerului, cancerul mamar reprezinta cea mai intalnita forma a acestei afectiuni la femei, cu peste doua milioane de cazuri aparute la nivel mondial doar in anul 2018.

Totusi, atat aceasta afectiune, cat si alte boli pot fi identificate foarte simplu, printr-un simplu set de analize. Printr-o verificare medicala anuala, te vei asigura ca esti sanatoasa si ca nu ai niciun motiv de ingrijorare. Iata care sunt cele mai importante teste:

Urocultura

Urocultura sau sumarul de urina reprezinta un set de analize pe care medicii recomanda sa il efectuam anual. Foarte multe afectiuni (cum ar fi, de exemplu, infectia tractului urinar) nu prezinta simptome, iar depistarea lor este posibila doar printr-un set de analize de rutina.

Tot din sumarul de urina poti afla informatii despre pH, proteine sau glucoza. In cazul unor valori anormale ale acestor substante poate fi vorba de afectiuni precum infectii, boli ale ficatului sau diabet zaharat. Afla mai multe despre urocultura si despre cum e recomandat sa te prezinti la medic in ziua recoltarii.

Analize de sange

Analizele de sange reprezintă modalitatea principala prin care iti poti evalua starea de sanatate. In cadrul acestor analize se vor verifica valori ale unor substante din sange precum: trigliceride, VSH, colesterol, leucocite, hemoglobina etc.

Masurarea acestor valori este utila pentru depistarea deficitului de vitamine, dar daca se dovedesc prea ridicate sau scazute pot fi indicii importante cu privire la: infectii virale/cronice, boli inflamatorii, insuficienta renala, risc de atac de cord, boli cardiace etc. Multe dintre aceste afectiuni nu prezinta simptome evidente, iar diagnosticarea lor ar fi foarte grea fara un set de analize de rutina.

Testul Babes - Papanicolau

Un alt test important pe care este recomandat sa il faci cel putin o data pe an este testul Babes - Papanicolau. Prelevarea probelor se face de catre medicul ginecolog, iar in cazul in care se descopera celule atipice, medicul va recolta si probe pentru testul de genotipare HPV, care indica tipul de virus cu care pacienta ar putea fi infectata.

Mamografia

Acest test este folosit pentru detectarea cancerului de col uterin, insa poate oferi informatii importante si despre anumite infectii sau eventuale leziuni existente la nivelul colului. Pentru ca un cancer de col uterin este dificil de depistat in stadii incipiente, acesta analiza poate ajuta la descoperirea sa in timp util.

Potrivit unui studiu , principala cauza de deces la femeile de peste 40 de ani este cancerul la san. De aceea, un control de rutina cu ajutorul mamografiei este foarte important. Acest test este cea mai eficienta metoda de a descoperi cancerul mamar intr-o faza incipienta, inaintea aparitiei unor simptome sau a unor semne evidente, iar tratamentul va putea incepe imediat.

Mamografia nu este dureroasa pentru pacienta, iar cu tehnologia actuala, sansa de iradiere este mica spre inexistenta. Intreaga procedura nu ar trebui sa dureze mai mult de 15-20 de minute, iar in urma acesteia va rezulta un film radiologic ce urmeaza a fi interpretat de ginecolog, radiolog sau oncolog.

Cu toate ca acest test poate infirma prezenta cancerului mamar la o pacienta, o mamografie nu poate confirma 100% aceasta afectiune. In cazul in care specialistul remarca anumite particularitati care pot indica prezenta cancerului, el poate recomanda o biopsie sau un examen anatomopatologic.

Ai grija de sanatatea ta si aloca doar cateva ore in fiecare an pentru un set de analize. Chiar daca testele vor iesi negativ, faptul ca stii cu certitudine ca esti sanatoasa va contribui la linistea ta sufleteasca si te va ajuta sa te concentrezi asupra lucrurilor importante din viata.

Surse Foto: Pexels @ mentatdgt

Pixabay@ Belova59