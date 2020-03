Cum iti dai seama ca servesti o cana de cafea buna?

Pentru iubitorii de cafea, este foarte important ca ceea ce servesc sa fie de calitate si sa le trezeasca simturile de la prima gura de cafea.

Cafeaua este, pentru multi dintre noi, unul dintre cele mai bune motive pentru a ne da jos din pat dimineata, chiar daca am face orice pentru cateva minute de somn in plus. Cu lapte, cu zahar sau fara, cu un plus de aroma sau simpla, cafeaua trebuie sa fie perfecta si pe gustul fiecaruia.

Dar, pentru iubitorii de cafea, este foarte important ca ceea ce servesc sa fie de calitate si sa le trezeasca simturile de la prima gura de cafea. In timp ce unele persoane sunt de parere ca doar cafeaua scumpa este de calitate, ar trebui sa tii con de faptul ca nu pretul cafelei este cea care ii da gustul, ci modul in care a fost prepatata si condimentata.

Mirosul

Daca vrei sa stii cum iti dai seama ca serveti o cana de cafea buna sau nu, ar trebui sa fii atent la anumite aspecte legate de aceasta. Ti-am pregatit o lista cu cateva elemente prin care sa iti dai seama de acest lucru. Insa, retine ca aceste lucruri difera in functie de tipul de cafea de la kafune.ro pe care il consumi.

O cafea buna are un miros puternic, un miros de boabe de cafea proaspat prăjite. Mirosul nu trebuie sa dispara in momentul in care cafeaua incepe sa se raceasca, dar este in regula daca e mai puternic atunci cand este fierbinte. Mirosul iti va permite sa stii si daca bei o cafea proaspata sau daca si-a pierdut din intensitate odata cu trecerea timpului.

Culoarea

Cafeaua trebuie sa fie neagra sau cel mult maro, in cazul in care alegi o varianta cu lapte. Daca ai in cana o cafea prin care poti vedea, destul de transparenta, putem spune ca nu ai facut cea mai buna alegere. Intotdeauna cafeaua va avea nevoie de acel negru inchis prin care sa nu poti vedea in interiorul canii.

Gustul

Cafeaua nu trebuie sa fie amara, indiferent de intensitatea ei, chiar si daca ai pus mai multa cafea decat trebuie. Gustul acesteia trebuie sa fie placut si sa persiste chiar si dupa ce ai baut apa. In acest fel te poti bucura cu adevarat de gustul autentic al cafelei de calitate. E drept ca nu in foate multe locuri poti savura o cafea buna, dar acasa o poti face pe gustul tau.

Mai vrei

Ce-i drept, acesta este cel mai bun mod de a-ti da seama ca bei o cana de cafea buna. Este normal sa iti mai doresti, din moment ce indeplineste toate cerintele tale. In mod normal, cafeaua trebuie savurata si nu bauta in 5 minute. Dar, daca ai timp suficient pentru acest lucru si cu toate asta o bei foarte repede, cu siguranta este pentru ca e cea mai buna cafea pentru tine.

Fiecare persoana are preferintele ei in materie de cafea, insa aceste aspecte sunt importante pentru fiecare. Indiferent de tipul cafelei sau de modul in care a fost preparata, daca indeplineste toate conditiile de mai sus, poti fi sigur ca ai parte de o cana de cafea buna. Nu trebuie sa fie nici cea mai scumpa si nici cel mai greu de preparat, ci doar sa fie conform preferintelor tale.

Un lucru este cert, nimic nu se compara cu un miros puternic de cafea, la prima ora a diminetii sau in weekend, dupa ce ai dormit mai mult. Alege sa iti prepari chiar tu cafeaua acasa si incearca mai multe variante pana vei gasi reteta cea mai buna pentru tine.