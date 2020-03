Donatie: Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria achizitioneaza un ventilator ATI

Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria achizitioneaza un ventilator ATI de ultima generatie pentru Institutul Național de Boli Infectioase Prof. Matei Bals

comunicat de presa

In urma primelor contributii la Fondul de Necesitate lansat saptamana trecuta, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria anunta achizitionarea unui aparat de ventilatie mecanica in valoare de 37.000 eur, ce urmeaza a fi configurat si instalat in urmatoarele zile la sectia de ATI a Institutului National de Boli Infecțioase Prof. Matei Bals. Achizitionarea ventilatorului se face prin contributia generoasa a dnei. dr. Ileana Penea (Director General MediaMed Publicis) si a dr. Wargha Enayati (Presedintele Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria).

“Cea mai mare presiune este, în această perioada, pe sistemul medical, iar lipsa aparaturii vitale, în contextul pandemiei, poate deveni dramatica. Capacitatea spitalelor de a interveni și gestiona cazurile de contaminare trebuie cu prioritate intarita, iar medicii, aflați în prima linie, au nevoie de toate ajutoarele pentru a putea razbi”, a declarat medicul Wargha Enayati, Presedinte al Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria

Intr-o perioada care ne-a aratat cat de importante sunt interventiile rapide si precise in lupta cu COVID-19, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria isi intensfica eforturile pentru diminuarea presiunii de pe sistemul medical romanesc, folosindu-se de expertiza de aproape 10 ani pe care o are in domeniul medical. Organizatia atrage atentia asupra nevoilor urgente si variate cu care se confrunta societatea romaneasca in contextul pandemiei, anuntand inca de saptamana trecuta lansarea unui Fond de Necesitate pentru sustinerea imediata a scaderii presiunii asupra spitalelor de stat si alocandu-si principalele resurse pentru acest demers capital.

reparatia imediata a ventilatoarelor defecte si acoperirea altor nevoi tehnice sau de consumabile legate de flota de ventilatoare identificate in Spitalele de stat din Bucuresti si din tara;

si acoperirea altor nevoi tehnice sau de consumabile legate de flota de ventilatoare identificate in Spitalele de stat din Bucuresti si din tara; luarea de masuri urgente de sprijin medical al categoriilor sociale vulnerabile prin activitatea desfasurata in cele doua policlinici sociale ale Fundatiei, pentru oferirea accesului la servicii medicale vitale pacientilor neinfectati cu COVID-19, in special in contextul acestei crize umanitare, cand accesul la sistemul medical de stat este limitat. Vor fi intensificate în perioada următoare eforturile de sprijinire și protecție a beneficiarilor sociali ai organizatiei - pacienti neasigurati si pacienti cu venituri mici - dar si a pacientilor care nu sunt cazuri sociale dar care au nevoie de servicii medicale constante (varstnici, bolnavi cronici, alti pacienti cu grad ridicat de risc

continua sa se adune si sunt destinate urmatoarelor

“Un procent de 11% din populatia Romaniei NU este asigurata medical. Fundatia noastra are inscrisi 2600 de pacienti din aceasta categorie si 1200 de pacienti asigurati, dar cu venituri foarte mici. Aceste categorii de pacienti, fara venituri sau cu venituri prea mici pentru a-si putea permite service medicale in privat, sunt in general cei care apeleaza cel mai frecvent la serviciul de ambulanta si camerele de garda ale spitalelor. Pe ei dorim sa ii protejam in aceasta perioada, protejand in acest fel si spitalele de stat “, director executiv Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, Cristiana Mateoiu

Pana in acest moment au contribuit generos la Fondul de Necesitate urmatoarele companii, carora le multumim ca ne sunt alaturi in aceasta lupta: Kaufland Romania, Romanian Business Consult (RBC), Asociatia The Social Incubator in colaborare cu Nepi Rockcastle, Terapia S.A., Schneider Electric, Ejot si Radox, precum si companii mai mici care sustin cu mare efort demersurile noastre (Esmed, Traun, Electroproject, IVA Bestal, AGC Flat Glass Romania).

Orice ajutor la FondulDeNecesitate este important, aici vor fi centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor care pot să sprijine diminuarea presiunii de pe sistemului medical românesc.

Sponsorizarile se fac:

In contul: RO70RZBR0000060012785673, titular Fundatia CMU Regina Maria

Online AICI

Prin SMS la 8844 cu text SOARTA pentru 2 Euro/lunar

la cu text pentru 2 Euro/lunar Prin redirectionarea a 20% din impozitul firmelor pe primul trimestru fiscal pana la 31 martie printr-un contract de sponsorizare.