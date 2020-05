Cerul nu este limita: Signify aduce beneficiile iluminatului natural în spațiile interioare

În zilele noastre, oamenii petrec, în medie, mai mult de 90% din timp în spații închise, care nu le oferă acces la lumina naturală de care au nevoie.

Signify (Euronext: LIGHT), liderul global în iluminat, prezintă NatureConnect, o inovație în domeniul iluminatului inspirată din natură, pentru a-i face pe utilizatori mai fericiți și mai sănătoși. Sistemul este construit pe principiile demonstrate ale designului biofilic, care incorporează elemente din natură în spațiile interioare pentru a crea medii sănătoase, captivante și inspiraționale. Prima locație care a implementat NatureConnect a fost clădirea de birouri Skanska din Varșonia, Polonia, o companie lider în domeniul dezvoltării proiectelor și construcțiilor internaționale.

În zilele noastre, oamenii petrec, în medie, mai mult de 90% din timp în spații închise, care nu le oferă acces la lumina naturală de care au nevoie. Expunerea la cantitatea potrivită de lumină în timpul zilei, precum și culorile și dinamica din natură sunt esențiale pentru noi în multe feluri. Acestea ne influențează puternic starea de spirit, nivelul de energie, confort, calitatea somnului și condiția fizică. Sănătatea și implicarea angajaților au devenit o prioritate pentru conducerea companiei. NatureConnect a fost proiectat pentru a îmbunătăți condiția fizică și emoțională a angajaților, generând astfel, o creștere a productivității, implicării și a satisfacției la locul de muncă.

“Oamenii care lucrează în birouri își petrec majoritatea timpului înăuntru. Calitatea spațiului le influențează sănătatea, confortul și eficiența. La Skanksa, am devenit conștienți de acest aspect în urmă cu mulți ani, motiv pentru care am implementat în clădirile noastre soluții inovative și prietenoase cu mediul pentru a sprijini bunăstarea angajaților”, a afirmat Katarzyna Zawodna-Bijoch, președinte și CEO Skanska Central Eastern Europe. “Una dintre aceste soluții reproduce lumina solară în interior. Cercetările arată că iluminatul de calitate are un impact semnificativ asupra stării noastre de spirit și a eficienței. Proiectul pe care îl derulăm împreună cu Signify ne oferă oportunitatea de a îmbunătăți permanent experiența angajaților la birou, iar asta ne face foarte încântați de continuarea colaborării noastre”.

NatureConnect combină diverse corpuri de iluminat cu becuri LED – Daylight, Skylight și Lightscape – cu un control intuitiv de a crea scene de lumini adaptate nevoilor utilizatorilor, bazate pe experiențe naturale dovedite și apreciate:

Conexiune cu natura: Aduce cromatica și dinamica din natura pentru a genera emoții pozitive, a stimula creativitatea și a încuraja oamenii să lucreze eficient împreună.

“Am devenit generația „indoor”, care trăiește într-o lume în permanentă mișcare, cu o viață profesională mai solicitantă ca niciodată”, spune Olivia Qiu, Chief Innovation Officer al Signify. “Multe companii își modifică abordarea și înțeleg că investiția în sănătatea și bunăstarea angajaților dă rezultate. În fond, o afacere prosperă are la bază niște angajați asemenea.”

NatureConnect a devenit disponibil în Europa de la 18 mai. Pentru mai multe informații, accesați www.signify.com/natureconnect.