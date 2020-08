Sarcina oprita in evolutie – iata care pot fi cauzele si factorii de risc pentru sarcina oprita in evolutie (desi de cele mai multe ori cauzele raman necunoscute), cum se manifesta, cum se stabileste diagnosticul si ce metode de preventie exista.

Ce inseamna sarcina oprita in evolutie?

In jur de 1 din 4 sarcini se pierd in primele 3 luni de la conceptie. In cele mai multe cazuri, nu este posibil sa se gaseasca un motiv, desi de multe ori e din cauza unei anomalii cromozomiale care opreste dezvoltarea corecta. Sarcina oprita in evolutie inseamna practic faptul ca fatul moare in uter. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, sarcina oprita in evolutie inseamna decesul produsului de conceptie inainte de expulzia completa din mama – indiferent de etapa sarcinii, daca terminarea sarcinii a fost indusa sau nu. Inseamna ca fatul nu respira si nu sunt semne de viata – batai cardiace, pulsatii ale cordonului ombilical, miscari musculare voluntare.

Photo by Nynne Schrøder on Unsplash