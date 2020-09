Philips lansează prima și singura stație de călcat din lume care știe ce calci: PerfectCare Seria 9000

Călcatul poate fi o activitate plăcută și relaxantă, însă nu fără a depune efort, în special atunci când familia este mare și teancul de rufe de călcat este pe măsură.

comunicat de presa

În plus, hainele pe care le purtăm diferă foarte mult între ele, astfel că unele au nevoie de o temperatură mai mare și mai mult abur pentru a obține rezultate excelente de călcare. Denimul, de exemplu, are nevoie de o temperatură și o cantitate mai mare de abur pentru a îndepărta toate cutele. Mătasea, pe de altă parte, are nevoie de o îngrijire mai delicată, fiind ușor de ars la temperaturi înalte.

Pentru rezultate excelente, obținute fără efort, Philips lansează noua stație de călcat PerfectCare Seria 9000, prima și singura din lume cu cameră încorporată care detectează materialele.

Tehnologia ActiveSense - utilizând o cameră încorporată și inteligența artificială, recunoaște materialele și adaptează automat setările potrivite de temperatură și abur

Garantat fără arsuri*

Abur puternic, eliberat automat

Jet de abur de până la 750 g

Staţia de călcat PerfectCare Seria 9000 prezintă o nouă inovație marca Philips. Prin intermediul unei camere încorporate și al inteligenței artificiale, stația de călcat cu aburi recunoaște tipul de material ca fiind dificil sau ușor de călcat și adaptează temperatura şi cantitatea de abur pentru rezultate excelente, obținute fără efort pe orice tip de material. Toate astea fără să îți fie teamă că îți strici hainele – sistemul de răcire rapidă a tălpii garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, chiar și atunci când fierul este lăsat accidental pe o haină.

Stația de călcat revoluționară răspunde tuturor micilor inconveniențe pe care le au fiarele actuale și asigură un călcat mai ușor și mai eficient. Tehnologia unică ActiveSense, prin care stația își ajustează automat setările, face ca acest proces să decurgă mai ușor, fără întreruperi de la un obiect vestimentar la altul.

În plus, stația este prevăzută și cu un senzor inteligent ce recunoaște mișcările fierului de călcat. Astfel, aburul se eliberează automat în funcție de mișcări, dar și de materialul detectat de tehnologia ActiveSense, asigurând cantitatea optimă, potrivită fiecărui articol vestimentar. De asemenea, senzorul detectează și când fierul stă pe loc. În această situație, talpa se răcește rapid, prin dozarea unor cantități mici de apă rece în talpa fierului, oferindu-ți încrederea că poți lăsa fierul pe masa de călcat sau chiar și pe haine, fără risc de arsuri.

Design-ul noii stații a fost special creat pentru a facilita și călcarea verticală datorită greutății reduse a fierului de călcat și a aburului puternic, atribute ideale pentru călcarea perdelelor sau a hainelor direct pe umeraș.

Talpa stației de călcat este de cea mai înaltă calitate Philips. Talpa SteamGlide Elite este special creată pentru performanţă optimă de alunecare şi rezistenţă maximă la zgâriere. Baza sa din oţel inoxidabil este de două ori mai dură decât bazele obişnuite din aluminiu, iar învelişul patentat cu 6 straturi şi strat avansat de titan alunecă fără efort pentru cele mai rapide rezultate.

* Pe toate materialele ce pot fi călcate