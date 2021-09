Alimentația sănătoasă și cât mai diversă are un rol primordial în asigurarea nutriției, energiei, capacității de memorie, precum și în dezvoltarea unui sistem imunitar puternic, elemente necesare succesului oricărui elev. Iata topul alimentelor nutritive care ar trebui incluse în meniul săptămânal al elevilor pentru o dezvoltare sănătoasă și armonioasă.

Oul este un aliment ideal pentru micul dejun al copiilor. Bogat în colină, substanță similară vitaminei B, acesta asigură funcționarea optimă a creierului, având un rol esențial în menținerea memoriei și a concentrării. Poți comanda o porție de ouă poșate alături de pâine cu maia, cremă de brânză, avocado, ridiche, parmezan, salată și legume de la restaurantul Crocant din București. O alternativă pentru prânz este și platoul cremos și sănătos foarte nutritiv preparat de restaurantul Acaju din Iași, alcătuit din hummus cu sfeclă, bulgur cu tahini, cremă semințe de dovleac, ou fiert, rodie, servit cu salată – mix de salată și mix de semințe, și pâine integrală.

Năutul este o sursă însemnată de energie, datorită cantității importante de carbohidrați complecși și fibre pe care o conține. Poate fi consumat atât sub formă de hummus, ori ca garnitură sau de ce nu, în compoziția unui wrap alături de avocado, coriandru, ceapă verde și mix de verdețuri pregătit de restaurantul Mojos din Brașov.

este considerat un superaliment, ideal pentru perioadele încărcate din punct de vedere intelectual, în a cărui compoziție se regăsesc vitaminele B, C, E și K, și minerale precum calciu, sodiu, zinc sau fier și acizi grași, cu rol de stimulare a funcțiilor creierului. Poate fi consumat în orice moment al zilei, în foarte multe variante. Una dintre acestea este celebrulcu avocado, lămâie, ceapă roșie, pătrunjel, oregano și roșii cherry din meniul restaurantului Nom Nom Bistro Vegetarian din Constanța. O altă variantă este sub formă depreparat de restaurantul Crocant din București ce conține pâine cu maia, avocado, somon, brânză, rucola și semințe sau sub formă decu cremă de brânză, somon și mix de salată pe care îl poți comanda de la restaurantul Coolinart din București.

Peștele gras, printre care și somonul, este bogat în proteine, acizi grași și vitamine din grupul B, ce asigură un nivel ridicat de energie și stimulează memoria. Poți comanda o porție de somon la grill alături de garnitură de broccoli și morcovi franțuzești sotați în ulei de măsline din meniul restaurantului Marty Society din Cluj-Napoca. În plus, broccoli este cunoscut ca unul dintre cele mai nutritive alimente, mai ales pentru aportul mare de vitamina A, K, C și colină.

