Victoria's Secret lansează o inițiativă de prevenție a cancerului la sân și de self care alături de Stella McCartney 

Victoria's Secret anunță lansarea unei noi inițiative în parteneriat cu designerul principal și campioană de conștientizare a cancerului de sân Stella McCartney, care își propune să creeze o înțelegere mai profundă a riscurilor de cancer de sân și cât de importantă este detectarea timpurie.

Campania, acum extinsă până pe 31 octombrie 2021, include un anunț de serviciu public care reamintește femeilor să se verifice alături de un ghid, furnizat de Fundația Stella Cares, despre cum să faci asta într-un mod eficient, precum și primul sutien de mastectomie Victoria's Secret.

Cea mai mare amenințare globală pentru sănătatea femeilor este cancerul, iar cel mai comun este cancerul de sân. Aproximativ 1 din 8 femei din Statele Unite vor dezvolta cancer de sân invaziv pe parcursul vieții lor și aproape 85% dintre cazurile de cancer de sân apar la femeile care nu au antecedente în familie. Aproape 80% din femeile sub 40 de ani diagnosticate cu cancer la sân își găsesc singure anomaliile sânilor, demonstrând că autoexaminarea este extrem de importantă pentru o prevenire timpurie.

„Fiind cel mai important brand de lenjerie din lume, sănătatea și bunăstarea femeilor sunt esențiale pentru comunitatea noastră," a declarat Martha Pease, director de marketing Victoria's Secret. "Avem o oportunitate unică dar și responsabilitatea de a ne folosi platforma și amploarea amprentei noastre globale pentru a aduce un grad mai mare de conștientizare a riscului cancerului de sân, în special în rândul femeilor mai tinere, și să le educăm cu privire la eficacitatea autoexaminărilor."

Inițiativa va începe cu o preluare completă a canalelor Victoria's Secret, cu educație privind riscurile și detectarea, inclusiv un ghid despre cum să efectuați autoexaminările lunare pe victoriassecret.com și toate platformele de social media. Peste 25,000 de asociați Victoria's Secret din lume vor primi aceste materiale, răspândind în continuare impactul potențial de a ajunge acest mesaj important la sute de mii de femei.

Stella McCartney este una dintre cele mai puternice voci pentru conștientizarea cancerului de sân și lucrează de mai bine de 20 de ani pentru a strânge bani pentru cercetare, pentru a împărtăși campanii privind conștientizarea prevenirii și pentru a oferi produse pentru mastectomie prin intermediul Fundației Stella Cares. În parteneriat cu Victoria’s Secret, McCartney subliniază importanța autoexaminărilor periodice, care vor servi drept amintire pentru femei pe tot parcursul anului. Victoria’s Secret va dona, de asemenea, Fundației Stella Cares pentru a ajuta în continuare activitatea organizației pentru conștientizare și sprijin.

Vă prezentăm sutienul pentru mastectomie Body by Victoria

Victoria's Secret va introduce sutienul pentru mastectomie Body by Victoria pentru a susține mii de femei care suferă mastectomii în fiecare an ca parte a luptei lor împotriva cancerului de sân. Sutienul are un design fără sârmă realizat din micro țesătură moale și dantelă și are un buzunar cu căptușeala interioară pentru a se potrivi unei proteze. Pe tot parcursul lunii octombrie, 100% din vânzările sutienului Body by Victoria vor fi donate Fondului Global Victoria's Secret pentru Cancerul Femeilor, pentru a sprijini cercetările și descoperirile privind cancerul de sân. Pentru mai multe detalii despre sutien sau pentru a face o achiziție, vă rugăm să vizitați victoriassecret.com.

Această inițiativă se bazează pe angajamentul de lungă durată al brandului Victoria's Secret față de cercetarea și educația împotriva cancerului, inclusiv crearea recentă a Fondului Global VS pentru Cancerul Femeilor cu partenerul de lungă durată, Pelotonia. Această inițiativă revoluționară va finanța proiecte inovatoare de cercetare care vizează progresarea tratamentelor și remediilor pentru cancerul femeilor și investiții în următoarea generație de femei, oameni de știință, care reprezintă populația diversă pe care o deservesc. Prin parteneriat, Victoria's Secret va investi cel puțin 5 milioane de dolari anual pentru cercetarea cancerului, inclusiv examinarea și abordarea inegalităților rasiale și de gen, și deblocarea de noi inovații care îmbunătățesc rezultatele cancerului pentru toate femeile.

Pentru mai multe informații, inclusiv mementouri lunare despre #CheckYourself, vă rugăm să vizitați victoriassecret.com/selfcheck.

