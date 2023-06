Igiena menstruală – un lux pentru femeile din România cu venituri reduse

Îngrijirea lunară din perioada menstruației ar trebui să fie o normalitate, însă pentru multe adolescente și femei din România, ea rămâne un privilegiu.

Îngrijirea lunară din perioada menstruației ar trebui să fie o normalitate, însă pentru multe adolescente și femei din România, ea rămâne un privilegiu. Peste 400.000 de adolescente din România se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Multe dintre ele nu își permit sau nici măcar nu știu cum se folosesc tampoanele și absorbantele. Unele ajung să lipsească de la școală în acea perioadă a lunii, din cauză că nu au bani pentru produse de igienă.

Anual, aproximativ 20 de miliarde de produse menstruale folosite ajung la gunoi.

O femeie produce în jur de 300 de kilograme de deșeuri din tampoane, absorbante și ambajalele lor.

Ziua mondială a igienei menstruale este marcată în fiecare an pe data de 28 mai, scopul fiind conștientizarea importanței igienei menstruale. Data de 28 a fost aleasă deoarece aceasta reprezintă durata medie a ciclului menstrual.

Tema din acest an a Zilei mondiale a igienei menstruale este normalizarea menstruației, iar normalizare vine din mai multe direcții: educația privind menstruația și igiena menstruală, inclusiv combaterea stigmatului din jurul menstruației, precum și accesul la produse menstruale.

Aproape 5 milioane de românce au menstruație. Peste 700.000 dintre ele sunt adolescente, iar dintre acestea, mai mult de jumătate - peste 400.000 de adolescente - se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Practic, pentru aceste tinere, produsele menstruale sunt un lux pe care multe nu și-l permit.

Pe lângă lipsa accesului la aceste produse, vorbim și despre lipsa de educație din jurul menstruației - de multe ori, fetelor nu li se explică nici acasă, nici la școală ce înseamnă menstruația și o igienă menstruală corectă. Așa se face că menstruația ajunge să fie însoțită de sentimente de rușine.

Cupele menstruale pot fi refolosite timp de câțiva ani.

Cupele menstruale reutilizabile pot fi o alternativă la tampoanele și absorbantele clasice. Ele pot fi refolosite timp de câțiva ani, iar trecerea la cupe mestruale ar reduce semnificativ cantitatea de deșeuri.

În fiecare an, aproximativ 20 de miliarde de produse menstruale folosite ajung la gunoi. În medie, o femeie are menstruație timp de 38 de ani și produce în jur de 300 de kilograme de deșeuri numai din tampoane, absorbante și ambajalele lor.

Combinând cunoștințele medicale ale specialiștilor și experților în ginecologie și sănătate pelvină, INTIMINA a creat o gamă completă de cupe menstruale adaptate stilului de viață al femeilor moderne, de la cele conice la cele pliabile, până la cele cu fixare în partea de sus a vaginului, în jurul colului uterin.

„Cupa menstruală este fabricată dintr-un silicon medical de înaltă calitate, care nu lasă să adere bacteriile. Majoritatea cupelor au formă de pâlnie tocmai pentru a capta în interiorul lor sângele menstrual. În vagin există bacterii care sunt normale, iar bacteriile din vagin vor sta în jurul cupei și sângele menstrual în cupă, ceea ce înseamnă că acel mediu de dezvoltare propice pentru bacterii, care este sângele, nu mai are contact atât de profund cu bacteriile, cât ar avea dacă am folosi un tampon. În plus, cupa menstruală nu irită, nu usucă mucoasa, nu curăță toată secreția din vagin, ci pur și simplu colectează sângele. Nu stă ca un dop, ci prin vidul care se formează atunci când se introduce în vagin, pur și simplu aspiră sângele în interiorul ei. Și atunci, riscul de a se păta femeia care o poartă sau de a avea scurgeri pe lângă cupă este mult mai mic.” spune Dr. Ana-Maria Sucitu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie.

Cupa menstruală trebuie dezinfectată între menstruații – cu ajutorul produselor speciale de curățare sau prin fierbere într-un recipient cu apă - iar în timpul menstruației, ea poate fi scoasă și clătită cu apă sau dezinfectată folosind spray-uri speciale, iar apoi refolosită. La inserarea cupei menstruale este indicată folosirea unui lubrifiant.

Durata medie de utilizare a cupei fără a fi golită sau schimbată este de 6-8 ore, în funcție de fluxul fiecărei femei.

„Orice femeie care este la menstruație poate să folosească o cupă menstruală. Există multe tipuri de cupe și ideal este ca fiecare femeie să o aleagă pe cea care este potrivită pentru anatomia ei. Dar de la prima menstruație - și aici este un pic de discutat între a fi folosită sau nu cupa de către virgine, dar da, se poate folosi de la început - până la momentul menopauzei se poate utiliza cupa menstruală. În mod clar nu se va folosi aceeași cupă timp de 20-30 de ani, nu doar din cauză că se poate deteriora în timp, ci pentru că anatomia vaginului se schimbă de-a lungul anilor - femeia trece printr-o naștere sau mai multe. În mod clar, trebuie aleasă forma și dimensiunea specifică vaginului, colului uterin și specifică fluxului menstrual pe care îl are” explică Dr. Ana-Maria Sucitu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie.

Cupele menstruale INTIMINA vin în patru variante, pentru ca fiecare femeie să poată alege ce i se potrivește cel mai bine:

Lily Cup One - cupa disponibilă într-o singură mărime, potrivită pentru începătoare. Încape cu ușurință în geantă, dar are o capacitate mare. Forma sa mică și pliabilă, marginea dublă, rezistentă la scurgeri și bucla de îndepărtare ușoară fac ca menstruația să fie o joacă de la început până la sfârșit.

Lily Cup are o textură netedă și o formă inovatoare, se rulează până devine la fel de subțire ca un tampon și se adresează utilizatoarelor cu un col uterin mai înalt sau cu un flux mai abundent. Este ultra-ușoară, are margine înclinată și capacitate mare, oferind un confort complet pe toată durata menstruației. Poate proteja timp de opt ore, în condiții de flux menstrual redus sau abundent. Este disponibilă în două mărimi: pentru femeile care au avut cel puțin o naștere vaginală sau pentru femeile care fie au născut prin cezariană, fie nu au avut nicio naștere.

Lily Cup Compact este prima cupă menstruală pliabilă din lume. Se adresează utilizatoarelor de cupe care doresc protecție și stil în orice moment - când lucrează, când călătoresc, oricând în viața de zi cu zi. În ciuda designului compact, are o margine de siguranță ce se poziționează confortabil, putând fi adaptată la mai multe tipuri de corp, se deschide cu ușurință pentru o introducere simplă și rapidă și se îndepărtează fără efort. Este disponibilă în două mărimi: pentru femeile care au avut cel puțin o naștere vaginală sau pentru femeile care fie au născut prin cezariană, fie nu au avut nicio naștere.

Ziggy Cup 2 este o cupă menstruală revoluționară realizată în întregime din silicon medical. Oferă până la opt ore de confort. Are un design extra plat, textură hexagonală, inserția este facilă grație unui indicator aflat în partea din față a cupei, iar zona cu nervuri asigură extragerea ușoară, fără ca aceasta să alunece. Cupa asigură inclusiv protecție împotriva scurgerilor în timpul intimității cu partenerul și este disponibilă în două dimensiuni: pentru femeile care au avut cel puțin o naștere vaginală sau pentru femeile care fie au născut prin cezariană, fie nu au avut nicio naștere.

Cupele menstruale de la INTIMINA vin însoțite și de produse complementare:

Balmy - cremă intimă calmantă și hidratantă, cu uleiuri naturale bogate în acizi grași omega, testată clinic, dermatologic și ginecologic, care se absoarbe rapid, fără a lăsa reziduuri sau urme. Este eficientă după procedurile de înlăturare a pilozității din zonele intime, are efect calmant și reparator și nu afectează echilibrul natural al pH-ului.

Feminine Moisturizer. Este o cremă hidratantă îmbunătățită cu aloe-vera, oferă un confort sporit la introducerea dispozitivelor kegel sau a altor obiecte intime și contribuie la reducerea uscăciunii care poate apărea în anumite etape ale ciclului menstrual sau ale vieții femeii.

Intimate Accessory Cleaner. Spray-ul de curățare fără alcool INTIMINA este cea mai convenabilă modalitate de curățare a cupei menstruale și a altor produse intime înainte și după utilizare. Prelungește durata de viață a cupei menstruale.

